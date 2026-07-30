به گزارش ایلنا، هم‌زمان با اجرای نمایش «مده‌آ اجرا نمی‌شود! خب چیکار کنم؟» به نویسندگی و کارگردانی مرجان آقانوری و تهیه‌کنندگی فواد امیری، پروژه‌ای ویژه با عنوان «مده‌آ اجرا نمی‌شود» با اجرای زنده ابراهیم برفرازی، هنرمند نقاش، برگزار خواهد شد.

در این رویداد، ابراهیم برفرازی از لحظه ورود تماشاگران به سالن، خلق یک بوم نقاشی بزرگ را آغاز می‌کند؛ اثری که هم‌زمان با شکل‌گیری تجربه مخاطبان از نمایش، پیش چشم آنان تکامل می‌یابد و در پایان اجرا به اثری مستقل و کامل تبدیل می‌شود.

«مده‌آ اجرا نمی‌شود» بخشی از تجربه اجرایی این نمایش است که با تلفیق نقاشی زنده، پرفورمنس و تئاتر، مرز میان این هنرها را از میان برمی‌دارد و مخاطب را پیش از آغاز نمایش، در فرآیند خلق یک اثر هنری سهیم می‌کند. این پروژه با هدف ایجاد گفت‌وگویی میان هنرهای نمایشی و هنرهای تجسمی طراحی شده و تلاش دارد تجربه‌ای متفاوت از مواجهه با تئاتر را برای مخاطبان رقم بزند؛ تجربه‌ای که در آن زمان، اجرا و نقاشی به‌صورت هم‌زمان معنا پیدا می‌کنند.

نمایش «مده‌آ اجرا نمی‌شود! خب چیکار کنم؟» به نویسندگی و کارگردانی مرجان آقانوری و تهیه‌کنندگی فواد امیری، از شهریورماه ۱۴۰۵ در بوتیک هنر ایران روی صحنه خواهد رفت.

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