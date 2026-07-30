به گزارش ایلنا، نمایش «ایرلندی» با کارگردانی صدرا عیسی‌پور بر اساس نمایشنامه «ملکه زیبای لی‌نین» نوشته مارتین مک‌دونا به زودی در خانه استاد انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه خواهد رفت.

علی شمس، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر به عنوان مشاور کارگردان و بابک کیوانی به عنوان آهنگساز این پروژه نمایشی را همراهی می‌کنند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «شما که به این جای پای می‌نهید، از هر امید دست بشویید!»

این اجرا سعی دارد تا از قراردادهای رایج در اجرای رئالیستی و ناتورالیستی فاصله گرفته و جهان جنون‌آمیز اثر را تا مرزهای افراط پیش ببرد تا جایی که بدن بازیگر به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای بیان و روایت تبدیل شود.

گروه اجرایی در این مسیر، تلاش کرده است تا به دو حوزه مهم در تاریخ بازیگری و تئاتر یعنی اندیشه‌های میخائیل چخوف درباره «پرتوافکنی» و رویکرد مایرهولد به «بیومکانیک» توجه داشته باشد.

صدرا عیسی‌پور، کارگردان این اثر نمایشی پیش از این کارگردانی فیلم کوتاه «ضد انسان» و مستند «روزی در تئاتر شهر» را برعهده داشته است.

او که اولین تجربه خود در کارگردانی تئاتر را با اجرای نمایش «ایرلندی» رقم خواهد زد تاکنون در مقام بازیگر در آثاری همچون «گالیله» به کارگردانی شهاب حسین پور، «دویل» به کارگردانی حمید رحیمی، «مجوز» به کارگردانی محمد شبدار و «تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸» حضور داشته است.

این هنرمند همچنین در پروژه‌هایی چون «مکبث زار»، «پرده خانه»، «حرفه‌ای»، «روبینسون و کروزو» و… در بخش‌های مختلف اجرایی و تولیدی فعالیت کرده است.

دیگر جزییات این اثر نمایشی به زودی منتشر خواهد شد.

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