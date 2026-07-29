به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه مستند سیما به مناسبت ایام اربعین حسینی، ویژه‌برنامه‌ای را با محوریت پخش مستندهای برتر تولید شده در مراکز استان‌های صدا و سیما تدارک دیده است.

این مجموعه شامل مستندهایی با موضوع پیاده‌روی اربعین، فرهنگ عاشورا، آیین‌های مردمی و روایت‌های مرتبط با این رویداد بزرگ مذهبی است که در مراکز مختلف صدا و سیما تولید شده‌اند.

بر اساس این کنداکتور، پخش این آثار از روز شنبه سوم مرداد آغاز می‌شود و تا پنجشنبه پانزدهم مرداد ادامه خواهد داشت. علاقه‌مندان می‌توانند هر روز ساعت ۱۷:۳۰ شاهد پخش این مستندها از شبکه مستند باشند.

از جمله آثار این مجموعه می‌توان به مستندهای «میکائیل»، «ما داریم می‌آییم»، «به همین سادگی»، «رفتن»، «مغناطیس»، «کربلا این سوی مرز»، «راه سعادت»، «به عشق حضرت»، «خطابه سوم»، «کنار قدم‌های جابر»، «برقرار» و «از شلمچه تا ...» اشاره کرد.