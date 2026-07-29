خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث جهانی:

نسخه یونسکو برای نجات تاریخ مدفون بلاد شاپور روی میز استاندار کهگیلویه و بویراحمد/ ۸۰ درصد بناهای تاریخی بلاد شاپور هنوز زیر زمین است

نسخه یونسکو برای نجات تاریخ مدفون بلاد شاپور روی میز استاندار کهگیلویه و بویراحمد/ ۸۰ درصد بناهای تاریخی بلاد شاپور هنوز زیر زمین است
کد خبر : 1819885
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست تخصصی بررسی آینده بلاد شاپور، ضمن انتقاد شدید از مدیریت جزیره‌ای و موضعی در کشور، تشکیل سازمان مدیریت مقصد با راهبری شخص استاندار و تعریف ۱۰ پروژه پیشران را تنها راهکار اصولی برای خروج دهدشت از خام‌فروشی و هموار کردن مسیر ثبت جهانی آن دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی در ادامه نشست تخصصی و سطح بالای بررسی آینده بلاد شاپور، حضور مقامات ارشد کشوری و استانی را فرصتی بی‌نظیر و معادل تشکیل هیئت دولت در این حوزه توصیف کرد.

وی با اشاره به برخی نقدهای مطرح شده در جلسه اظهار داشت: برخی از دوستان نیمه خالی لیوان را دیدند، اما ما با یک مدل مدیریتی مشخص و یکپارچه برای عبور از چالش‌ها پا به میدان گذاشته‌ایم و قصد داریم این ظرفیت‌های بالقوه را به محصول نهایی تبدیل کنیم.

پایان مدیریت جزیره‌ای؛ پیش‌شرط قطعی ثبت جهانی

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی با آسیب‌شناسی دقیق روند گذشته در حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: مهم‌ترین مشکل ما در مدیریت این عرصه، عمل کردن به صورت جزیره‌ای و پراکنده است.

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر وزارتخانه در ثبت جهانی آثار افزود: پس از ۲۴ سال وقفه در ثبت جهانی آثار ایران، با استقرار یک مدل مدیریتی یکپارچه توانستیم آثاری همچون اورامانات و اخیراً الموت را به عنوان آثار جدید ایران ثبت جهانی کنیم.

عزیزی زلانی موفقیت این پروژه‌های کلان را مرهون بسیج تمام امکانات استانی دانست و تأکید کرد: برای بلاد شاپور نیز نیازمند همین مدل کاملاً مشارکتی هستیم و کارهای موضعی و مقطعی دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای این بافت تاریخی نخواهد بود.

رازهای سر به مهر دهدشت؛ ۸۰ درصد تاریخ همچنان زیر زمین است

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ ملی و جهانی با تشریح ظرفیت‌های بی‌نظیر استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر دهدشت تصریح کرد: موقعیت استراتژیک استان با داشتن منابع غنی، ۱۸ رودخانه پرآب و تولید ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور بی‌نظیر است، اما متأسفانه گرفتار خام‌فروشی در همه بخش‌ها از جمله منابع طبیعی و گردشگری هستیم.

وی در خصوص اهمیت بافت تاریخی دهدشت خاطرنشان کرد: دهدشت با دارا بودن ۷ امامزاده و ۲ هزار بنای تاریخی، موقعیتی استثنایی در کشور دارد، اما نکته شگفت‌انگیز این است که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد این آثار و بناها هنوز زیر زمین مدفون هستند.

عزیزی زلانی با اشاره به اقدامات فوری انجام شده پس از بازگشت به این حوزه مدیریتی گفت: با استقرار مجدد کارشناسان زبده و تشکیل شورای راهبردی به عنوان بازوی فنی، کار مرمت به سرعت آغاز شد و برای حل مشکل دیرینه تملک اراضی نیز رقمی بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.

نسخه یونسکو برای بلاد شاپور؛ تشکیل سازمان مدیریت مقصد

مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی در بخش پایانی سخنان خود، نقشه راه عملیاتی و کلان برای نجات بافت تاریخی دهدشت را روی میز مقامات استان قرار داد و پیشنهاد کرد: بر اساس توصیه‌های اکید یونسکو و تجربیات موفق در شمال استان فارس (تخت جمشید)، باید «سازمان مدیریت مقصد» زیر نظر مستقیم استاندار و با حضور پررنگ دستگاه‌های اجرایی نظیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری تشکیل شود.

وی با درخواست رسمی از مقامات عالی استان تأکید کرد: انتظار داریم با راهبری شخص استاندار، بالغ بر ۱۰ پروژه پیشران با محوریت گردشگری در سطح استان تعریف و تجمیع شود تا با یک برنامه مدون و جامع، زیرساخت‌های لازم برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم گردد.

عزیزی زلانی در پایان با تقدیر از پیگیری‌های نمایندگان مجلس برای ایجاد ردیف اعتباری مستقل به نام بلاد شاپور ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این پلتفرم یکپارچه، تخصیص هدفمند منابع و جذب سرمایه‌گذاران دارای اهلیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد عبور از شرایط فعلی و شکوفایی اقتصاد گردشگری در کلان‌شهر تاریخی دهدشت خواهیم بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل