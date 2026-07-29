جزییات بزرگداشت ملی «شیخ اشراق» / آمادگی زنجان جهت میزبانی از جشنواره ملی آش

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سید میکائیل موسوی روز ۶ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نشستی با حضور مسئولان ارشد استانی در محل فرمانداری برگزار شد و بر ضرورت تبدیل مناسبت‌های تاریخی به فرصت‌های توسعه گردشگری تأکید شد.

سید میکائیل موسوی، نیز در این نشست با ارائه گزارشی دقیق از روند آماده‌سازی برنامه‌ها، بر آمادگی تمام توانمندی‌های این اداره‌کل برای اجرای کیفی برنامه‌های روز زنجان و جشنواره ملی آش تأکید کرد و گفت: تمامی تمهیدات لازم، از فضاسازی تا مدیریت جریان تردد و رفاه بازدیدکنندگان، با دقت بسیار بالا در حال انجام است تا این رویدادها نه تنها به عنوان یک جشن، بلکه به عنوان یک الگوی موفق در برگزاری جشنواره‌های ملی و نمایشگاه‌های تخصصی در سطح کشور شناخته شوند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اهمیت این رویدادها تصریح کرد: در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، با تکیه بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان و با نگاهی استراتژیک، تمام تمهیدات لازم را جهت برگزاری رویدادهایی که همزمان ترویج فرهنگ و جذب گردشگر را هدف قرار می‌دهند، فراهم آورده‌ایم و آماده‌ایم تا با همکاری نزدیک فرمانداری و شهرداری، تجلی شکوه فرهنگی زنجان را در این مناسبت‌ها به نمایش بگذاریم.

او گفت: هدف ما این است که با ایجاد این فضای نمایشگاهی، فرصت‌های اقتصادی بی‌نظیری را برای هنرمندان صنایع دستی استان فراهم کنیم تا بتوانند با خیالی آسوده، هنر خود را در برابر مخاطبان ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارند.

موسوی بیان کرد: در برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و جشنواره ملی آش، اولویت نخست ما، حفظ کیفیت و ارائه استانداردهای بالای میزبانی است.

علی کاظمی در این دیدار با تصریح بر جایگاه علمی شیخ شهاب‌الدین سهروردی، وی را از مفاخر بی‌بدیل جهان اسلام و تشیع دانست و گفت: معرفی اندیشه‌های فلسفی شیخ اشراق به نسل جوان و جامعه علمی، نه تنها یک وظیفه استانی، بلکه یک رسالت ملی است. بزرگداشت روز زنجان نباید در قالب تشریفات اداری خلاصه شود؛ بلکه باید این روز را به بستری برای تقویت هویت تاریخی و توسعه گردشگری-فرهنگی شهرستان بدل کنیم.

فرماندار زنجان افزود: با توجه به اهمیت جشنواره ملی آش، هم‌افزایی میان شهرداری، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حفظ جایگاه این برند گردشگری باید در نظر گرفته شود.

آیین بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی و روز زنجان، چهارشنبه هفتم مردادماه از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات «مهرانه» برگزار شود.