به گزارش ایلنا، در ادامه سری محبوب انیمیشن «داستان اسباب‌بازی»(Toy Story) ، به تازگی پنجمین قسمت از این اثر پرطرفدار به کارگردانی مک کنا هریس و اندرو استنتون ساخته و عرضه شد.

بر همین اساس دوبله اختصاصی این انیمیشن با مدیریت دوبلاژ عرفان هنربخش هم به تازگی در فیلیمو منتشر شده است.

ترجمه این دوبله را سارا احمدزاده و صداپردازی آن را رضا سلطانی به عهده دارد. همچنین در گروه صداپیشگان این انیمیشن نیز محمدرضا صولتی (وودی)، علیرضا طاهری (باز)، راضیه فهیمی (جسی)، شهره روحی (بانی)، ساناز غلامی (اسنپی)، ادریس صفردخت (اسمارتی)، عاطفه رضوان‌نیا (لیلی‌پد)، نرگس آهازان (بلیز)، مینا مومنی (خاتون/ خانم سیب‌زمینی/ لاک‌پشت/ پیرزن)، مرجانه فشنگچی (دالی)، سیامک عباسقلی‌زاده (اطلس)، علیرضا وارسته (فورکی)، عرفان هنربخش (پیتزا/ آقای سیب‌زمینی)، آیدین الماسیان (دوک کابوم)، سامان مظلومی (بی‌مخ/ باترکاپ)، لیلا سودبخش (تریکسی)، بهزاد الماسی (رکس)، فریبا ثابتی (مادر بانی)، کسری نیک‌آذر (پدر بانی)، مسعود تقی‌پور (کماندو کارل)، فرهاد اتقیایی (کاپیتان)، ناصر محمدی (کوتوله)، آرزو شیخی (چلسی)، روژینا ظهوری (پلیکان)، رضا جعفرپور (اسلینکی/ ربات‌ها)، سمیرا گشتیل (امیلی)، پرنیان شادکام (مادر بلیز)، نیلوفر دهقان (دخترک داخل لاک‌پشت و...)، بابک بهراد (پدر بلیز)، علیرضا مهدوی (تک‌شاخ داخل لاک‌پشت و...)، ثمین افشار، صبا افشار، شایان سیاحی و متین صادقیان حضور دارند.

در خلاصه داستان «اسباب‌بازی‌های 5» آمده است: «زندگی وودی، باز، جسی و بقیه اسباب‌بازی ها دستخوش تغییر می‌شود؛ وقتی نسل جدیدی از وسایل الکترونیکی وارد میدان شده و لذت و جایگاه بازی‌های سنتی را به خطر می اندازد... .»

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