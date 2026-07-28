توضیح رسانه ملی درخصوص مصاحبه اخیر عضو شورای نظارت بر رسانه ملی
روابطعمومی سازمان صداوسیما با انتشار اطلاعیهای، ضمن تشریح روند تعامل مستمر این سازمان با شورای نظارت، درخصوص مصاحبه اخیر یکی از اعضای شورای نظارت بر رسانه ملی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی رسانه ملی در اطلاعیهای اعلام کرد:
پیرو مصاحبه یکی از اعضای محترم شورای نظارت بر سازمان صداوسیما درباره جلسه اخیر شورا با معاون سیاسی سازمان به اطلاع میرساند: وظایف شورای محترم نظارت در قانون بهصورت کاملاً روشن بیان شده است. براساس قانون، شورای نظارت بر سازمان صداوسیما میتواند ضمن نظارت بر حسن انجام امور سازمان تذکراتی را که لازم میداند مطرح نماید.
بر همین اساس در دوره فعلی، همه مسئولان ارشد اعم از رئیس و معاونان سازمان بارها با حضور در جمع اعضای این شورا به ارائه گزارش و گفتگو در باره مسائل مهم رسانه ملی پرداخته و شورا را در جریان فعالیتهای سازمان قرار دادهاند و همچنین از طریق نمایندگان سه قوه در این شورا خواستار مساعدت قوا به رسانه ملی برای حسن انجام مأموریتهای خود شدهاند.
خوشبختانه در دوره فعلی رابطه شورا با سازمان در سطحی بسیار مطلوب و همراه با احترام متقابل بوده است و مسئولان سازمان همواره در تعاملی صمیمانه با شورای نظارت، ضمن طرح مطالبات خود از قوا به سؤالات اعضای محترم شورا پاسخ داده و گزارشهای موردنیاز شورا را نیز تهیه و ارائه کردهاند.
در جلسه روز گذشته نیز طبق روال معمول حضور مسئولان سازمان در صحن شورای نظارت، معاون محترم سیاسی سازمان ضمن ارائه گزارش جامعی از عملکرد سازمان در حوزه مربوطه نظرات و دیدگاههای اعضای محترم شورا را استماع و از پیشنهادهای آنان استقبال کرد.
بدیهی است در سازمان گستردهای مانند رسانه ملی با صدها مأموریت متنوع و دارا بودن بیش از ۱۵۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی در سطوح مختلف محلی، ملی و بینالمللی، فرایند انجام مأموریتها به دلیل چالشهای بیرونی متنوع و متعدد پیش رو، نیازمند بررسی و مراقبت و نظارت دائمی است تا روند خدمترسانی رسانهای به مخاطبان و انجام وظایف به بهترین شکل انجام شود. به همین دلیل سازمان صداوسیما همواره از هر گونه نظارت قانونی بهویژه توسط شورای نظارت بر سازمان استقبال نموده و خواهد نمود.
در پایان جهت توضیح اعلام میدارد: تیتری که خبرگزاری دولتی ایرنا برای اظهارات یکی از اعضای محترم شورا تحت عنوان «تذکرات لازم به صداوسیما داده شد/ قول اصلاح دادند» انتخاب کرده، حاوی ابهام است و الزاماً مربوط به نسبتهای غلط و ناروایی که در روزهای اخیر به رسانه ملی تحت عنوان سانسور اظهارات مقامات کشور نسبت داده شده نمیباشد و توضیحات لازم قبلاً در اطلاعیه روابطعمومی رسانه ملی به استحضار افکار عمومی رسانده شده است.
مجدداً یادآور میشود در خصوص موضوع مذکور، رسانه ملی دقیقاً به وظایف قانونی و رسالت حرفهای خود عمل کرده است و ازاینپس نیز همچون گذشته به چارچوبهای قانونی و حرفهای وفادار خواهد بود.
روابطعمومی معاونت سیاسی سازمان صداوسیما ضمن اعلام مراتب ذکر شده جهت رفع ابهام، بر لزوم رعایت اصول اخلاقی و حرفهای در تنظیم و برجستهسازی اخبار توسط همکاران رسانهای تأکید میکند.