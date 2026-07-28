تشکیل کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و معاونت گردشگری برای تأسیس فدراسیون گردشگری

به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، نشست بررسی تشکیل فدراسیون گردشگری با حضور سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پرهام جانفشان، مشاور وزیر میراث فرهنگی و محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، حاضران ضمن تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری، توافق کردند که پیش از هرگونه تصمیم نهایی، کارگروهی مشترک میان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی ایجاد فدراسیون گردشگری را بررسی کرده و از هرگونه تداخل احتمالی میان وظایف دولت و بخش خصوصی جلوگیری شود.

سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با تأکید بر اینکه فلسفه تشکیل فدراسیون گردشگری، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد سازوکاری منسجم برای پیگیری مطالبات این بخش است، گفت: «هدف از تشکیل فدراسیون گردشگری، ورود به حوزه‌های حاکمیتی، نظارتی یا سیاست‌گذاری دولت نیست، بلکه این تشکل قرار است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اتاق بازرگانی، مسیر فعالیت فعالان گردشگری را تسهیل کرده و از حقوق و منافع آنان حمایت کند.»

او افزود: «فعالان گردشگری کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نهاد فراگیر و هماهنگ‌کننده نیاز دارند تا بتواند مطالبات صنفی، اقتصادی و حقوقی آنان را در سطح ملی دنبال کند و زمینه تعامل مؤثرتر میان دولت و بخش خصوصی را فراهم آورد.»

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این نشست تاکید کرد: اتاق بازرگانی در موضوع تشکیل فدراسیون گردشگری قصد ورود به وظایف تصدی گری وزارت میراث فرهنگی بر تشکل های حرفه ای یا دخالت در امور مرتبط با صدور مجوز فعالیت های گردشگری ندارد و تنها موضوع حمایت از بخش خصوصی برای رفع مشکلات فعالان گردشگری در بالاترین سطوح دولت و مجلس را در نظر دارد.

موسوی اعلام کرد: انجام حمایت های مالی و معنوی از تشکل های گردشگری کشور تنها در صورت تشکیل مجمع تشکلی فدارسیون گردشگری در اتاق بازرگانی تحقق می یابد و در مورد حمایت های بین المللی و مذاکرات برای حضور بین المللی تشکل های گردشگری نیز علاوه بر وزارت میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی ایران نیز با تشکیل فدراسیون گردشگری می تواند کمک زیادی به فعالان بخش گردشگری کشور در برقراری ارتباطات و تعاملات استاندارد بین المللی با گروه ها و تشکل های متناظر انجام دهد.

نقش فدراسیون گردشگری در مجامع و شوراهای ملی

محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام حمایت مجلس از این طرح، تشکیل فدراسیون گردشگری را گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه صنعت گردشگری کشور دانست.

او گفت: «تقویت تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار گردشگری است و مجلس از ایجاد ساختارهایی که بتوانند صدای واحد فعالان این صنعت باشند، حمایت می‌کند.» فتحی همچنین از آغاز رایزنی‌هایی در مجلس برای ارتقای جایگاه گردشگری در ساختار تصمیم‌گیری کشور خبر داد و افزود: «اتاق بازرگانی ایران دارای کرسی در مجامع و شوراهای ملی است که با تقویت جایگاه گردشگری در این اتاق می توانیم از این ظرفیت برای تصمیم گیری های موثر استفاده کنیم تا جایگاه گردشگری نه تنها در اتاق های بازرگانی که در مجامع و شوراهای ملی نیز تقویت شود.»

موافقت معاونت گردشگری با تشکیل فدراسیون

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست ضمن استقبال از اصل تشکیل فدراسیون گردشگری، بر ضرورت رعایت مرزهای قانونی میان وظایف دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

او گفت: «معاونت گردشگری با تشکیل این فدراسیون در صورت تشکیل کارگروه مشترک بررسی موضوع موافق است و پس از آن می توان در صورت نبود تعارض میان فعالیت بخش خصوصی و دولتی گردشگری با موافقت وزارت میراث فرهنگی فدراسیون گردشگری اتاق بازرگانی را تشکیل داد.»