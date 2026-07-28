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تشکیل کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و معاونت گردشگری برای تأسیس فدراسیون گردشگری

تشکیل کارگروه مشترک اتاق بازرگانی و معاونت گردشگری برای تأسیس فدراسیون گردشگری
کد خبر : 1819691
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همزمان با افزایش مطالبه فعالان صنعت گردشگری برای تقویت جایگاه بخش خصوصی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر سر تشکیل یک کارگروه مشترک به توافق رسیدند تا زمینه‌های تأسیس «فدراسیون گردشگری ایران» را بررسی کنند؛ اقدامی که در صورت تحقق می‌تواند به یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری در حوزه تشکل‌های گردشگری کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شود.

 به گزارش ایلنا به نقل از کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، نشست بررسی تشکیل فدراسیون گردشگری با حضور سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پرهام جانفشان، مشاور وزیر میراث فرهنگی و محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
 
در این نشست، حاضران ضمن تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در صنعت گردشگری، توافق کردند که پیش از هرگونه تصمیم نهایی، کارگروهی مشترک میان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا ابعاد حقوقی، ساختاری و اجرایی ایجاد فدراسیون گردشگری را بررسی کرده و از هرگونه تداخل احتمالی میان وظایف دولت و بخش خصوصی جلوگیری شود.
 
سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، در این نشست با تأکید بر اینکه فلسفه تشکیل فدراسیون گردشگری، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد سازوکاری منسجم برای پیگیری مطالبات این بخش است، گفت: «هدف از تشکیل فدراسیون گردشگری، ورود به حوزه‌های حاکمیتی، نظارتی یا سیاست‌گذاری دولت نیست، بلکه این تشکل قرار است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اتاق بازرگانی، مسیر فعالیت فعالان گردشگری را تسهیل کرده و از حقوق و منافع آنان حمایت کند.»
 
او افزود: «فعالان گردشگری کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به یک نهاد فراگیر و هماهنگ‌کننده نیاز دارند تا بتواند مطالبات صنفی، اقتصادی و حقوقی آنان را در سطح ملی دنبال کند و زمینه تعامل مؤثرتر میان دولت و بخش خصوصی را فراهم آورد.»
 
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این نشست تاکید کرد: اتاق بازرگانی در موضوع تشکیل فدراسیون گردشگری قصد ورود به وظایف تصدی گری وزارت میراث فرهنگی بر تشکل های حرفه ای یا دخالت در امور مرتبط با صدور مجوز فعالیت های گردشگری ندارد و تنها موضوع حمایت از بخش خصوصی برای رفع مشکلات فعالان گردشگری در بالاترین سطوح دولت و مجلس را در نظر دارد.
 
موسوی اعلام کرد: انجام حمایت های مالی و معنوی از تشکل های گردشگری کشور تنها در صورت تشکیل مجمع تشکلی فدارسیون گردشگری در اتاق بازرگانی تحقق می یابد و در مورد حمایت های بین المللی و مذاکرات برای حضور بین المللی تشکل های گردشگری نیز علاوه بر وزارت میراث فرهنگی، اتاق بازرگانی ایران نیز با تشکیل فدراسیون گردشگری می تواند کمک زیادی به فعالان بخش گردشگری کشور در برقراری ارتباطات و تعاملات استاندارد بین المللی با گروه ها و تشکل های متناظر انجام دهد.
 
نقش فدراسیون گردشگری در مجامع و شوراهای ملی
 
محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام حمایت مجلس از این طرح، تشکیل فدراسیون گردشگری را گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه صنعت گردشگری کشور دانست.
 
او گفت: «تقویت تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار گردشگری است و مجلس از ایجاد ساختارهایی که بتوانند صدای واحد فعالان این صنعت باشند، حمایت می‌کند.» فتحی همچنین از آغاز رایزنی‌هایی در مجلس برای ارتقای جایگاه گردشگری در ساختار تصمیم‌گیری کشور خبر داد و افزود: «اتاق بازرگانی ایران دارای کرسی در مجامع و شوراهای ملی است که با تقویت جایگاه گردشگری در این اتاق می توانیم از این ظرفیت برای تصمیم گیری های موثر استفاده کنیم تا جایگاه گردشگری نه تنها در اتاق های بازرگانی که در مجامع و شوراهای ملی نیز تقویت شود.»
 
موافقت معاونت گردشگری با تشکیل فدراسیون
 
انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست ضمن استقبال از اصل تشکیل فدراسیون گردشگری، بر ضرورت رعایت مرزهای قانونی میان وظایف دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
 
او گفت: «معاونت گردشگری با تشکیل این فدراسیون در صورت تشکیل کارگروه مشترک بررسی موضوع موافق است و پس از آن می توان در صورت نبود تعارض میان فعالیت بخش خصوصی و دولتی گردشگری با موافقت وزارت میراث فرهنگی فدراسیون گردشگری اتاق بازرگانی را تشکیل داد.»
 
فدراسیون گردشگری در اتاق بازرگانی ایران موافق است، مشروط بر اینکه هیچ‌گونه تداخلی میان وظایف حاکمیتی دولت و مسئولیت‌های بخش خصوصی ایجاد نشود.»  
 
وی با اشاره به قوانین موجود افزود: «در قوانین کشور، وظایف دولت و بخش خصوصی به‌طور مشخص تعریف شده است و نقش دولت در حوزه گردشگری، سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری و نظارت است. بنابراین هرگونه ساختار جدید باید در چارچوب همین قوانین فعالیت کند.» محسنی‌بندپی ادامه داد: «تشکیل کارگروه مشترک میان معاونت گردشگری و اتاق بازرگانی می‌تواند شرح وظایف، اختیارات و حدود مسئولیت‌های فدراسیون را به‌صورت دقیق بررسی کند تا در آینده هیچ تعارضی میان این نهاد و دستگاه‌های دولتی به وجود نیاید.»
 
به گفته معاون گردشگری کشور، تصمیم نهایی درباره تشکیل فدراسیون گردشگری پس از بررسی‌های کارشناسی همین کارگروه مشترک اتخاذ خواهد شد و معاونت گردشگری نیز نتیجه این بررسی‌ها را مبنای تصمیم‌گیری خود قرار خواهد داد.
 
ارتقای جایگاه گردشگری در اتاق بازرگانی
 
محسنی‌بندپی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه صنعت گردشگری در ساختار اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و گفت: «با وجود سهم قابل توجه گردشگری در اقتصاد، هنوز نام این صنعت در عنوان رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیده نمی‌شود.» او پیشنهاد کرد که در صورت امکان، عنوان «گردشگری» نیز به نام اتاق بازرگانی افزوده شود تا جایگاه این صنعت در پارلمان بخش خصوصی کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
 
وی افزود: «اگر از نظر قانونی امکان تغییر عنوان اتاق بازرگانی وجود نداشته باشد، دست‌کم باید یک کرسی ثابت و مؤثر برای بخش گردشگری در هیأت‌رئیسه اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود تا این صنعت در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری بخش خصوصی دارای نماینده باشد.»
 
گردشگری در اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته شده است
 
در ادامه این نشست، سیدمصطفی موسوی در پاسخ به این پیشنهاد تأکید کرد که اتاق بازرگانی ایران هم‌اکنون نیز گردشگری را به‌عنوان یکی از صنایع مهم کشور به رسمیت می‌شناسد. او گفت: «در ساختار اتاق بازرگانی، گردشگری ذیل عنوان صنعت گردشگری تعریف شده و هیأت‌رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی اتاق نیز جایگاه این صنعت را به رسمیت شناخته‌اند.»
 
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران افزود: «در سال‌های گذشته تلاش شده است ظرفیت‌های قانونی اتاق بازرگانی برای حمایت از فعالان گردشگری به کار گرفته شود و تشکیل فدراسیون گردشگری نیز در همین مسیر و با هدف افزایش انسجام، هماهنگی و قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی دنبال می‌شود.»
 
گامی برای هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی براساس توافق صورت‌گرفته
 
در این نشست، کارگروه مشترک وزارت میراث فرهنگی و اتاق بازرگانی در هفته‌های آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا ضمن بررسی تجربه کشورهای مختلف، مدل مناسب برای تشکیل فدراسیون گردشگری ایران را تدوین کند.
 
کارشناسان معتقدند در صورت شکل‌گیری این فدراسیون، تشکل‌های مختلف گردشگری می‌توانند در قالب ساختاری واحد و منسجم، مطالبات خود را پیگیری کرده و در تعامل با دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر نقش مؤثرتری در توسعه صنعت گردشگری ایفا کنند؛ صنعتی که در بسیاری از کشورها یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و تقویت نهادهای بخش خصوصی، یکی از الزامات توسعه آن به شمار می‌رود.
 
گفتنی است، سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران پیشتر اعلام کرده بود، در صورتی که تشکل های حرفه ای گردشگری علاقه داشته باشند می توانند علاوه بر آن که زیر پوشش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند، عضویت اتاق بازرگانی ایران را نیز بگیرند و از حمایت های قانونی مالی و معنوی این اتاق بهره مند شوند.

 

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