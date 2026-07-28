به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه سوره امید، نمایش عروسکی-زنده «درخت گیلاس» به کارگردانی شراره طیار که پیش از این در تالار هنر با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده بود، در دور جدید اجراهای خود، از ۷ تا ۱۶ مردادماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی که به سفارش «خانه نمایش امید» بازتولید شده است، با بهره‌گیری از رویکردی تمثیلی و غیرمستقیم، مفاهیمی چون آزادگی و ایستادگی در برابر ظلم را با زبانی متناسب با جهان ذهنی کودکان و نوجوانان روایت می‌کند.

«درخت گیلاس» بر اساس داستانی از کتاب «چرا؟ چرا؟ چرا؟» نوشته کلر ژوبرت (محصول انتشارات مهرک) به نگارش درآمده است. این کتاب با زبانی داستانی به بازخوانی سیره امام حسین (ع) و واقعه عاشورا می‌پردازد و نمایش مذکور نیز با تکیه بر همین رویکرد نمادین، سعی در انتقال مفاهیم ارزشی به مخاطب کودک و نوجوان دارد.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «قصه‌ی درختی زیبا که آشیانه پرندگان است، اما حضور یک دارکوب زورگو موجب نارضایتی اهالی درخت می‌شود تا اینکه با ورود یک بلبل، پرندگان برای مقابله با این ظلم و زورگویی متحد می‌شوند.»

گفتنی است نویسندگی این نمایش را شراره طیار و محمدحسین حبیبی بر عهده داشته‌اند.

در این اثر، فهیمه باروتچی، امیرحسین انصافی، شراره طیار و امیرمحمد انصافی به عنوان بازی‌ساز حضور دارند. همچنین عمار تفتی به عنوان راوی و پریا طیار به عنوان صداپیشه، تیم اجرایی این نمایش را همراهی می‌کنند.

نمایش «درخت گیلاس» از ۷ تا ۱۶ مردادماه، روزهای چهارشنبه تا جمعه هر هفته، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری میزبان علاقمندان خواهد بود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت «تیوال» و یا سایت «عروسک‌خانه» مراجعه کنند.

همچنین جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر، شماره تلفن ۰۹۹۱۷۸۶۸۰۳۷ و شناسه کاربری امید تئاتر در پیام‌رسان بله (@omidteatere) در دسترس عموم قرار دارد.

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