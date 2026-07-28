رایگان شدن سینما برای مددجویان
بر اساس تفاهمنامهای میان حوزه هنری انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان این نهاد در سراسر کشور میتوانند از بلیت رایگان سینما بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بهمنسبز، کمیته امداد امام خمینی (ره) و حوزه هنری انقلاب اسلامی طی نشستی مشترک بر تسهیل بهرهمندی از سینما برای مددجویان تفاهم کردند.
حجت الاسلام مهدی متقیفر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در این باره بیان کرد: براساس تفاهمنامه میان حوزه هنری انقلاب اسلامی با کمیته امداد امام خمینی (ره) امکان استفاده رایگان از سینما برای مددجویان این نهاد در با همراهی موسسه بهمن سبز در سراسر کشور فراهم شد.
وی ادامه داد: طی این طرح، مددجویان میتوانند از طریق سامانه «همگروه» بلیت سینما را بهصورت رایگان دریافت و رزرو کنند. این سامانه جهت مشارکت مددجویان در فعالیتهای فرهنگی طراحی شده و آنها از این طریق میتوانند با دریافت امتیاز، آن را به ووچر سینما تبدیل کنند.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: این طرح با همراهی حوزه هنری و با هدف افزایش نشاط اجتماعی و تحکیم خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح کشور اجرا میشود و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
همچنین در راستای همکاری مشترک موسسه بهمنسبز حوزه هنری و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای افزایش دسترسی به سینما، قرار است اکران سیار فیلمهای روز در اردوهای کشوری کمیته امتداد برنامهریزی و اقدام شود.