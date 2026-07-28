راهاندازی تورهای گردشگری پیاده، با رویکرد ورزش همگانی در اصفهان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از برنامهریزی برای اجرای تورهای گردشگری پیاده با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی و بهرهگیری از ظرفیت مسیرهای تاریخی و طبیعی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، امیر کرمزاده، روز سهشنبه ۶ مردادماه، و در دیدار با ایمانه پورمعزی، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی در حوزه ورزش همگانی، گفت: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان آمادگی دارد امکانات، ظرفیتهای آموزشی، رسانهای و گردشگری خود را برای تحقق اهداف مشترک در اختیار هیئت ورزشهای همگانی قرار دهد تا برنامههایی هدفمند و ماندگار برای ارتقای سلامت جامعه طراحی و اجرا شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری طبیعی و تاریخی استان، ادامه داد: بسیاری از مناطق طبیعی و جاذبههای کمتر شناختهشده اصفهان هنوز بهعنوان مقصد گردشگری معرفی نشدهاند، درحالیکه میتوان با تعریف رویدادهای پیادهروی و طبیعتگردی برای گروههای کوچک، این ظرفیتها را به مردم معرفی کرد و همزمان فرهنگ فعالیت بدنی را نیز گسترش داد.
کرمزاده پیشنهاد داد با همکاری هیئت ورزشهای همگانی، دستکم ۱۰۰ نقطه جدید گردشگری در استان شناسایی و برای اجرای برنامههای ورزشی و طبیعتگردی معرفی شود.
او تصریح کرد: این ادارهکل آمادگی دارد برای برگزاری تورهای بازدید از مناطق طبیعی، زیستگاههای حیاتوحش، جاذبههای تاریخی و سایر مقاصد گردشگری هماهنگیهای لازم را انجام دهد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین بر ضرورت تعیین یک رابط تخصصی میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: همکاری مستمر میان میراثفرهنگی و ورزشهای همگانی میتواند به طراحی برنامههای منسجم در حوزه ورزش در طبیعت، گردشگری سلامت و توسعه فعالیتهای فرهنگی منجر شود.
کرمزاده از آمادگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان برای تولید محتوای آموزشی، تهیه کلیپهای فرهنگی، اجرای برنامههای رسانهای و حمایت از فعالیتهای ترویجی در حوزه ورزش همگانی خبر داد و افزود: ورزش همگانی زیربنای ورزش حرفهای است و سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری برای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه محسوب میشود.
او با اشاره به ظرفیت مجموعههای آموزشی و فرهنگی این ادارهکل گفت: این آمادگی وجود دارد که همزمان با اجرای برنامههای ورزشی برای کودکان و نوجوانان، آموزش رشتههای صنایعدستی نیز بهصورت رایگان ارائه شود تا نسل جدید علاوه بر فعالیت بدنی، با هنرهای سنتی و هویت فرهنگی اصفهان نیز آشنا شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: معرفی رشتههایی همچون خاتمکاری، سفالگری و قلمزنی در کنار برنامههای ورزشی میتواند تجربهای متفاوت برای خانوادهها ایجاد کند و پیوند میان سلامت، آموزش و میراثفرهنگی را تقویت کند.
کرمزاده با اشاره به ظرفیت تاریخی شهر اصفهان برای توسعه پیادهروی شهری تصریح کرد: مسیرهایی مانند میدان نقشجهان، چهارباغ عباسی و سایر محورهای تاریخی، ظرفیت بالایی برای اجرای تورهای پیادهروی باهدف ارتقای سلامت عمومی دارند و میتوان این برنامهها را به بازدید از بناهای تاریخی، هتلهای تاریخی و مراکز فرهنگی پیوند زد.
او اضافه کرد: این نوع برنامهها علاوه برافزایش تحرک بدنی، زمینه گفتوگو، تعامل اجتماعی و تقویت نشاط عمومی را نیز فراهم میکند و میتواند به یکی از محصولات جدید گردشگری شهری اصفهان تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با تأکید بر نقش ورزش در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: توسعه ورزش همگانی نیازمند فرهنگسازی، آموزش و ایجاد انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه است و ادارهکل میراثفرهنگی آمادگی دارد در مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی برای ترویج این فرهنگ مشارکت کند.
کرمزاده خاطرنشان کرد: تجربه فعالیت در حوزه جوانان و آسیبهای اجتماعی نشان داده است که ورزش همگانی یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای سلامت جسم و روان جامعه است و باید بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد.
در ادامه این نشست، ایمانه پورمعزی، رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان نیز با استقبال از پیشنهادهای مطرحشده، بر ضرورت ساماندهی برنامههای مشترک گردشگری ورزشی تأکید کرد و گفت: اجرای تورهای پیادهروی و گردشگری باید در چارچوب ضوابط تخصصی، همراه با بیمه و با همکاری مجموعههای دارای مجوز انجام شود تا ضمن حفظ ایمنی شرکتکنندگان، کیفیت برنامهها نیز تضمین شود.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان اصفهان ادامه داد: ظرفیتهای گردشگری درونشهری اصفهان فرصت ارزشمندی برای توسعه ورزش همگانی است و میتوان با طراحی برنامههای ویژه برای سالمندان، خانوادهها و کودکان، مشارکت اقشار مختلف جامعه را افزایش داد.
پورمعزی افزود: برگزاری جشنوارههای مادر و کودک در مجموعههای صنایعدستی، اجرای برنامههای ورزشی در کنار آموزش هنرهای سنتی و استفاده از ظرفیت مراکز فرهنگی، ازجمله برنامههایی است که میتواند مورد استقبال خانوادهها قرار گیرد.
او با اشاره به استقبال ورزشکاران حرفهای، بهویژه کوهنوردان، از برنامههای طبیعتگردی و گردشگری ورزشی، تصریح کرد: در صورت در اختیار قرار گرفتن اطلاعات و ظرفیتهای گردشگری از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، هیئت ورزشهای همگانی آمادگی دارد تقویم مشخصی برای اجرای تورهای گردشگری ورزشی در مراکز تاریخی و گردشگری شهر اصفهان تدوین و اجرا کند.