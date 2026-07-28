سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: در راستای سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، طرح جامع ساماندهی این موزه با رویکردی تخصصی و مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن بهبود شرایط نگهداری آثار، کیفیت خدمات موزه‌ای و تجربه بازدیدکنندگان نیز ارتقا یابد.

او با بیان اینکه در این بازدید آخرین وضعیت بخش‌های مختلف موزه مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح شامل ساماندهی فضاهای نمایشگاهی، بهینه‌سازی زیرساخت‌های موزه، ارتقای شرایط حفاظتی و مرمتی، بازنگری در نحوه معرفی آثار و تقویت خدمات فرهنگی و آموزشی خواهد بود.

حسین‌زاده شهابی تأکید کرد: حفظ، صیانت و معرفی شایسته میراث فرهنگی هرمزگان از مهم‌ترین مأموریت‌های این معاونت است و اجرای این طرح با همکاری کارشناسان حوزه موزه‌ها و میراث‌فرهنگی، زمینه ارتقای جایگاه موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد فرهنگی استان فراهم خواهد کرد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: روند اجرای طرح جامع ساماندهی این موزه با جدیت دنبال می‌شود و تلاش خواهیم کرد با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به پژوهشگران، گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ هرمزگان فراهم شود.