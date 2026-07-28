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بررسی روند اجرای طرح جامع ساماندهی موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس

بررسی روند اجرای طرح جامع ساماندهی موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس
کد خبر : 1819624
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سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، در بازدید نظارتی از موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس، از آغاز اجرای طرح جامع ساماندهی این مجموعه شاخص فرهنگی با هدف ارتقای استانداردهای نگهداری، نمایش و معرفی میراث فرهنگی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حسین حسین‌زاده شهابی روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و موزه‌ای جنوب کشور، اظهار کرد: این موزه گنجینه‌ای ارزشمند از تاریخ، فرهنگ، آیین‌ها، هنرهای سنتی و شیوه زندگی مردم هرمزگان را در خود جای داده و نقش مهمی در حفظ و معرفی هویت فرهنگی استان ایفا می‌کند.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: در راستای سیاست‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، طرح جامع ساماندهی این موزه با رویکردی تخصصی و مرحله‌ای در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن بهبود شرایط نگهداری آثار، کیفیت خدمات موزه‌ای و تجربه بازدیدکنندگان نیز ارتقا یابد.

او با بیان اینکه در این بازدید آخرین وضعیت بخش‌های مختلف موزه مورد بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح شامل ساماندهی فضاهای نمایشگاهی، بهینه‌سازی زیرساخت‌های موزه، ارتقای شرایط حفاظتی و مرمتی، بازنگری در نحوه معرفی آثار و تقویت خدمات فرهنگی و آموزشی خواهد بود.

حسین‌زاده شهابی تأکید کرد: حفظ، صیانت و معرفی شایسته میراث فرهنگی هرمزگان از مهم‌ترین مأموریت‌های این معاونت است و اجرای این طرح با همکاری کارشناسان حوزه موزه‌ها و میراث‌فرهنگی، زمینه ارتقای جایگاه موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد فرهنگی استان فراهم خواهد کرد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: روند اجرای طرح جامع ساماندهی این موزه با جدیت دنبال می‌شود و تلاش خواهیم کرد با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به پژوهشگران، گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ هرمزگان فراهم شود.

 

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