مصاف مستقیم چلسی و وسترن سیدنی در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز سه‌شنبه ۶ مرداد از ساعت ۱۳:۱۵، در چارچوب برگزاری فوتبال های دوستانه باشگاهی ۲۰۲۶، رقابت بین دو تیم چلسی و وسترن سیدنی را با گزارشگری میلاد یزدانی و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

چلسی در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۵ گل خورده و ۱۳ گل به ثمر رسانده است. وسترن سیدنی نیز با همین تعداد بازی، مجموعا ۲۵ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

این بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.