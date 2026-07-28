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مصاف مستقیم چلسی و وسترن سیدنی در شبکه ورزش

مصاف مستقیم چلسی و وسترن سیدنی در شبکه ورزش
کد خبر : 1819619
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شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۳:۱۵ رویارویی دوستانه و مستقیم دو تیم چلسی و وسترن سیدنی را پوشش می دهد.

مصاف مستقیم چلسی و وسترن سیدنی در شبکه ورزش
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز سه‌شنبه ۶ مرداد از ساعت ۱۳:۱۵، در چارچوب برگزاری فوتبال های دوستانه باشگاهی ۲۰۲۶، رقابت بین دو تیم چلسی و وسترن سیدنی را با گزارشگری میلاد یزدانی و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

چلسی در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۵ گل خورده و ۱۳ گل به ثمر رسانده است. وسترن سیدنی نیز با همین تعداد بازی، مجموعا ۲۵ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

این بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.

 

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