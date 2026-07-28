پخش زنده مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز سه شنبه ۶ مرداد، در چارچوب پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان زیر ۱۷ سال که در آذربایجان و شهر باکو در حال برگزاری است، این رقابت ها را در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

در این مسابقات که از روز دوشنبه ۵ مرداد آغاز شده و تا ۱۱ مرداد ادامه دارد، برترین نوجوانان جهان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک می روند.