فوتبال دوستانه رئال سوسیداد و استون ویلا در قاب شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امشب سه‌شنبه ۶ مرداد از ساعت ۲۲، در چارچوب برگزاری فوتبال های دوستانه باشگاهی ۲۰۲۶، تقابل بین تیم های استون ویلا و رئال سوسیداد را با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

استون ویلا در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۱ گل خورده و ۲۲ گل به ثمر رسانده است.

رئال سوسیداد نیز با همین تعداد بازی، مجموعا ۱۷ گل خورده و ۱۳ گل به ثمر رسانده است.

این بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.