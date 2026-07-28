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فوتبال دوستانه رئال سوسیداد و استون ویلا در قاب شبکه ورزش

فوتبال دوستانه رئال سوسیداد و استون ویلا در قاب شبکه ورزش
کد خبر : 1819612
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شبکه ورزش امشب از ساعت ۲۲ دیدار دوستانه دو تیم استون ویلا و سوسیداد را به صورت زنده پوشش خواهد داد.

فوتبال دوستانه رئال سوسیداد و استون ویلا در قاب شبکه ورزش
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امشب سه‌شنبه ۶ مرداد از ساعت ۲۲، در چارچوب برگزاری فوتبال های دوستانه باشگاهی ۲۰۲۶، تقابل بین تیم  های استون ویلا و رئال سوسیداد را با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

استون ویلا در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۱ گل خورده و ۲۲ گل به ثمر رسانده است.

رئال سوسیداد نیز با همین تعداد بازی، مجموعا ۱۷ گل خورده و ۱۳ گل به ثمر رسانده است.

این بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.

 

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