بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی برگزار میشود
آیین بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی، حکیم و بنیانگذار حکمت اشراق، به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و با سخنرانی جمعی از استادان برجسته دانشگاه، روز چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۵ در فضای مجازی برگزار می شود.
به گزارش ایلنا، در آیین بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی، حکیم و بنیانگذار حکمت اشراق، که ساعت ۱۵ پخش خواهد شد، حکمتالله ملاصالحی استاد دانشگاه تهران، انشاءالله رحمتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، قاسم پورحسن استاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، حسن سیدعرب عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام، سیما سادات نوربخش مدرس و پژوهشگر فلسفه اسلامی و محمود شالویی درباره اندیشه، آثار و تاثیرگذاری شیخ شهید اشراقی در سپهر حکمی و عرفانی ایران و جهان علم به ایراد سخن خواهند پرداخت.
علاقه مندان می توانند این مراسم را طریق صفحات رسمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در پیوند های زیر دنبال نمایند:
بله:https://ble.ir/anjomanasarmafakher آپارات:www.aparat.com/mafakherefarhangi
گفتنی است:شیخ شهابالدین سهروردی (۵۴۹–۵۸۷ هجری قمری)، بنیانگذار حکمت اشراق، از برجستهترین فیلسوفان تاریخ اندیشه اسلامی و از چهرههای ماندگار سنت حکمی ایران است. وی با تلفیق میراث فلسفه مشائی، حکمت ایران باستان، آموزههای قرآنی و تجربه شهودی، مکتبی بنیان نهاد که تأثیر آن تا امروز در فلسفه، عرفان و الهیات اسلامی استمرار یافته است. آثار سهروردی، علاوه بر جهان اسلام، در محافل دانشگاهی و فلسفی جهان نیز همواره مورد توجه بوده و اندیشه او یکی از مهمترین حلقههای پیوند عقل، شهود، معنویت و حقیقت در تاریخ تفکر بشری به شمار میرود.