پیام استاندار خوزستان به «هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، استاندار خوزستان به «هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» پیام داد.

در این پیام آمده است:

«خوزستان، سرزمین مقاومت، ایثار و میزبانی میلیون‌ها زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همواره در عرصه فرهنگ و هنر دینی پیشگام بوده است. پیشینه درخشان تعزیه و شبیه‌خوانی در این استان، به‌ویژه در شهرستان تاریخی شوش، گواهی روشن بر ریشه‌های عمیق فرهنگ عاشورایی در این دیار است؛ میراثی ارزشمند که باید با حمایت و برنامه‌ریزی صحیح، به نسل‌های آینده منتقل شود.»

استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه استان در ایام اربعین تصریح کرد:

«خوزستان به عنوان پایتخت موکب‌ها و دروازه اصلی تردد زائران اربعین حسینی، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای ارائه خدمات فرهنگی در کنار خدمات اجرایی و رفاهی دارد و برگزاری این سوگواره در مرزهای چذابه و شلمچه، فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از زبان اثرگذار هنر در انتقال پیام نهضت عاشورا به زائران است.»

در بخش دیگری از این پیام آمده است:

«تئاتر میدانی و تعزیه، از مؤثرترین گونه‌های هنرهای نمایشی در روایت حماسه عاشورا، تبیین مفاهیم ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های دینی به نسل امروز به شمار می‌روند. استمرار برگزاری این رویداد، نشان‌دهنده اهتمام جدی به حفظ و تقویت هنرهای آیینی و دینی کشور است و بی‌تردید آثار ارزشمند آن در ارتقای فرهنگ عمومی و تعمیق معارف عاشورایی نمایان خواهد شد.»

استاندار خوزستان در پایان، از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت:

«از تلاش‌های ارزشمند اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در حمایت از هنرهای نمایشی دینی و همچنین از کوشش‌های صادقانه مصطفی بوعذار، دبیر «هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی»، اعضای ستاد اجرایی، هیئت‌های انتخاب، هنرمندان، تعزیه‌خوانان و تمامی عوامل برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری که با همدلی و اخلاص در مسیر خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و برای آنان توفیق روزافزون آرزو دارم. »

گفتنی است، «هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به دبیری مصطفی بوعذار، به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خوزستان و شهرداری اهواز، از ششم لغایت سیزدهم مردادماه ۱۴۰۵ در مرزهای چذابه و شلمچه برگزار خواهد شد.

سید محمدرضا موالی‌زاده

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