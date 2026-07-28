سینمای قزاقستان برای توسعه همکاری با ایران چه ظرفیتهایی دارد؟
در راستای اجرای سیاستهای دیپلماسی عمومی ایران و با هدف بهرهبرداری از ظرفیتهای فرهنگی جمهوری قزاقستان، بهویژه در حوزه هنرهای تصویری، وابستگی فرهنگی ایران در آلماتی، مهمترین جشنوارههای سینمایی این کشور را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، جشنوارههای سینمایی و انیمیشن آلماتی از معتبرترین رویدادهای فرهنگی جمهوری قزاقستان به شمار میروند و هر ساله با حضور گسترده فیلمسازان، تهیهکنندگان، مدیران جشنوارههای بینالمللی، استادان و دانشجویان دانشگاههای سینمایی، منتقدان و فعالان حوزه هنرهای تصویری از کشورهای آسیای مرکزی، اروپا و آسیا برگزار میشوند.
این رویدادها علاوه بر نقشآفرینی در ارتقای تعاملات فرهنگی منطقهای، بستری مناسب برای شکلگیری همکاریهای حرفهای، تبادل تجربیات و توسعه ارتباطات میان نهادهای فرهنگی و سینمایی کشورهای مختلف فراهم میآورند.
به گفته مسعود صادقی، وابسته فرهنگی و مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در آلماتی، در بررسی صورت پذیرفته چهار جشنواره مهم سینمایی و انیمیشن شهر آلماتی شامل جشنواره بینالمللی فیلم بایقونیر ، جشنواره بینالمللی دانشجویی باستائو، جشنواره انیمیشن آلماتی و جشنواره فیلم مستقل آلماتی به عنوان مهمترین رویدادهای این حوزه شناسایی شدند که در این فرصتهای احصاء شده جشنواره بینالمللی فیلم Baiqonyr به عنوان مهمترین جشنواره بینالمللی فیلم آلماتی، ظرفیت مناسبی برای حضور آثار ایرانی در بخش مسابقه، برگزاری هفته فیلم ایران، برگزاری نشستهای مشترک با بنیاد سینمایی فارابی و توسعه بازار فیلم فراهم میکند.
همچنین جشنواره جشنواره بینالمللی دانشجویی و اولین فیلم باستائو که معتبرترین جشنواره فیلمهای دانشجویی و آثار اول در آسیای مرکزی محسوب میشود، زمینه همکاریهای دانشگاهی، اعزام استاد، برگزاری کارگاههای آموزشی و تعامل با انجمن سینمای جوانان ایران را دارا است.
در حوزه هنرهای پویانمایی نیز جشنواره انیمیشن آلماتی به عنوان مهمترین رویداد تخصصی انیمیشن در قزاقستان، ظرفیت مناسبی برای معرفی آثار انیمیشن ایرانی، همکاری با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تولیدات مشترک و برگزاری «روز انیمیشن ایران» ایجاد کرده است.
بنابر اعلام وابسته فرهنگی کشورمان در قزاقستان جشنواره فیلم مستقل آلماتی با تمرکز بر سینمای مستقل، فیلم کوتاه و مستند، فرصت مناسبی برای معرفی سینمای هنری ایران، نمایش فیلمهای کوتاه ایرانی و توسعه ارتباط با فیلمسازان مستقل فراهم میآورد.
در این گزارش تأکید شده است که با توجه به جایگاه برجسته سینمای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی و ظرفیتهای ارزشمند آن در حوزه دیپلماسی فرهنگی، حضور هدفمند و برنامهریزیشده در این جشنوارهها میتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر سینمای ایران، نمایش آثار فاخر ایرانی، برگزاری هفتههای فیلم، نشستها و کارگاههای تخصصی، توسعه همکاریهای آموزشی و دانشگاهی، انعقاد تفاهمنامههای مشترک و ایجاد شبکه ارتباطی میان هنرمندان، فیلمسازان و مراکز سینمایی دو کشور را فراهم سازد.
گفتنی است، اعزام آثار سینمایی و انیمیشن، حضور هیئتهای فرهنگی و سینمایی، برگزاری نشستهای تخصصی و دعوت از مدیران و برگزارکنندگان جشنوارههای مذکور برای حضور در رویدادهای معتبر سینمایی جمهوری اسلامی ایران، میتواند نقش مؤثری در تعمیق روابط فرهنگی، تقویت دیپلماسی عمومی و گسترش همکاریهای هنری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان ایفا کند