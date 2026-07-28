معرفی تاریخ و تمدن ایران در نمایشگاه بازار محتوای تایلند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این رویداد، نخستین نمایشگاه تجاری بین‌المللی جامع تایلند با عنوان نمایشگاه بین‌المللی بازار محتوای (Thailand Content Market 2026) در حوزه محتوا و صنایع خلاق به‌شمار می‌آید که با همکاری اداره توسعه تجارت بین‌الملل وزارت بازرگانی تایلند، آژانس اقتصاد خلاق و مجموعه‌ای از نهادهای دولتی و خصوصی برگزار و میزبان ملیت‌های مختلفی از جهان بود.

هدف اصلی این نمایشگاه که در سالن‌های ۱ و ۲ طبقه G مرکز همایش‌های ملی ملکه سیریکیت بانکوک دایر بود، ایجاد بازاری مشترک برای تولیدکنندگان، صاحبان آثار، سرمایه‌گذاران، خریداران، توزیع‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات فرهنگی و رسانه‌ای و همچنین تقویت جایگاه تایلند به‌عنوان یکی از مراکز اصلی صنعت محتوای آسیا بود.

بازار محتوای تایلند بستری اقتصادی برای عرضه و فروش مالکیت‌های فکری، جذب سرمایه، تولید مشترک، واگذاری حق پخش و ترجمه، صدور مجوز استفاده از شخصیت‌ها و برندهای فرهنگی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. در این بازار، یک ایده فرهنگی از قالب اولیه خود خارج شده و به فیلم، سریال، بازی رایانه‌ای، انیمیشن، کتاب، اسباب‌بازی، محصول آموزشی، کالای فرهنگی یا تجربه گردشگری تبدیل می‌شود.

براساس اطلاعات اعلام‌شده پیش از برگزاری، بیش از ۳۰۰ غرفه‌دار تایلندی و بین‌المللی حضور خود را در این رویداد تأیید کرده بودند. همچنین بیش از ۳۰۰ خریدار، شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی از بیش از ۳۰ کشور برای حضور در برنامه‌های نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند و غرفه‌های ملی و منطقه‌ای کشورهایی از جمله کره‌جنوبی، چین، ژاپن و کشورهای عضو آسه‌آن نیز در این رویداد پیش‌بینی شده بود.

برخی منابع رسمی و وابسته به برگزارکنندگان، اهداف گسترده‌تری شامل بیش از ۵۰۰ غرفه‌دار، حدود ۱۰ هزار شرکت‌کننده و فضایی به مساحت بیش از ۱۱ هزار مترمربع را برای مجموعه برنامه‌های بازار محتوا اعلام کرده بودند. تفاوت میان این ارقام احتمالاً به زمان انتشار آمار و تفاوت میان تعداد ثبت‌نام‌های اولیه، غرفه‌داران تأییدشده و اهداف نهایی نمایشگاه مربوط است.

برگزارکنندگان همچنین پیش‌بینی کرده بودند که مذاکرات و برنامه‌های تطبیق تجاری نمایشگاه، دست‌کم ۲ میلیارد بات ارزش مبادلات و قراردادهای تجاری ایجاد کند. این رقم نشان می‌دهد که تایلند به محتوا و صنایع فرهنگی صرفاً به‌عنوان فعالیت هنری نگاه نمی‌کند، بلکه آن را یکی از حوزه‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرین اقتصاد خلاق می‌داند.

بازار محتوای تایلند ۲۰۲۶ زنجیره گسترده‌ای از صنایع فرهنگی و خلاق را در بر می‌گیرد. دوازده حوزه اصلی معرفی‌شده برای این رویداد عبارت‌اند از: فیلم سینمایی، تلویزیون و مجموعه‌های نمایشی، سریال‌های موسوم به Y و Yuri، انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، شخصیت‌ها و برندهای داستانی، کتاب و آموزش الکترونیکی، آرت‌توی، اسباب‌بازی، بازی‌های رومیزی، خدمات تولید و خدمات تخصصی محتوایی.

حضور همزمان این حوزه‌ها فرصتی ایجاد کرد تا یک اثر یا ایده از چند مسیر تجاری‌سازی شود. برای مثال، یک افسانه محلی می‌توانست ابتدا به کتاب کودک تبدیل شود، سپس براساس آن انیمیشن و بازی رایانه‌ای ساخته شود و در مرحله بعد، شخصیت‌های آن در قالب عروسک، آرت‌توی، نوشت‌افزار یا محصولات گردشگری عرضه شوند.

در کنار مذاکرات تجاری، برنامه‌هایی مانند معرفی پروژه، ارائه ایده به سرمایه‌گذاران، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، نمایش محصولات جدید، معرفی شخصیت‌های فرهنگی و بررسی فرصت‌های تولید مشترک برگزار شد. این ساختار به هنرمندان و شرکت‌های کوچک امکان داد تا مستقیماً با پلتفرم‌ها، ناشران، توزیع‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی ارتباط برقرار کنند.

یکی از موضوعات جدید و قابل‌توجه در این رویداد، مفهوم «فضای فرهنگی فراگیر» بود. این مفهوم به فضایی گفته می‌شود که در آن فرهنگ، تاریخ، هنر و میراث یک جامعه با استفاده از فناوری و روایت تعاملی به تجربه‌ای زنده، چندحسی و مشارکتی برای مخاطب تبدیل می‌شود.

در نمایشگاه‌های سنتی، بازدیدکننده معمولاً اشیا، تصاویر، تابلوهای توضیحی یا فیلم‌های مستند را مشاهده می‌کند؛ اما در فضای فرهنگی فراگیر، مخاطب وارد محیط روایت می‌شود و احساس می‌کند در دل یک مکان تاریخی، جشن سنتی، داستان اسطوره‌ای یا فضای طبیعی حضور دارد.

در این شیوه، تصویر، صدا، نور، حرکت و تعامل به‌صورت هماهنگ به‌کار گرفته می‌شود تا مرز میان تماشاگر و محتوای فرهنگی کاهش یابد.

همچنین مخاطب با حرکت‌کردن، لمس‌کردن، انتخاب مسیر، پاسخ‌دادن به پرسش‌ها یا استفاده از ابزارهای دیجیتال، بخشی از تجربه فرهنگی می‌شود.

نکته قابل توجه این است که برای طراحی فضای فرهنگی فراگیر (Immersive Cultural Space) می‌توان از مجموعه‌ای از فناوری‌های نوین مانند ویدئو مپینگ، نمایش‌های ۳۶۰ درجه، واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR)، حسگرهای حرکتی، نمایشگرهای تعاملی، صدای سه‌بعدی، هوش مصنوعی و شخصیت‌های مجازی بهره گرفت تا تجربه‌ای تعاملی و چندحسی برای مخاطب ایجاد شود. همچنین استفاده از عناصر فیزیکی مانند رایحه، لمس و افکت‌های محیطی می‌تواند حس حضور واقعی در فضاهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی را تقویت کرده و تأثیرگذاری تجربه بازدید را افزایش دهد.

اهمیت فضای فرهنگی فراگیر، علاوه بر نمایش فناوری‌های نوین، در تبدیل فرهنگ به محتوایی قابل عرضه در بازار جهانی است.

این رویکرد می‌تواند میراث فرهنگی را برای نسل جوان جذاب‌تر کند و به مخاطبانی که آشنایی قبلی با یک کشور ندارند، امکان دهد در زمانی کوتاه و به‌شکلی ملموس با هویت آن کشور آشنا شوند.

این فضا همچنین می‌تواند زمینه تولید محصولات جدیدی مانند فیلم، انیمیشن، بازی، محتوای آموزشی، تور مجازی، نمایشگاه سیار و محصولات گردشگری را فراهم کند. بدین ترتیب، یک بنای تاریخی، آیین سنتی یا شخصیت ادبی از یک موضوع صرفاً فرهنگی به یک دارایی محتوایی و مالکیت فکری قابل توسعه تبدیل می‌شود. همچنین می‌توان به جذب مخاطب، افزایش مدت حضور بازدیدکننده، ایجاد ارتباط عاطفی با فرهنگ، تسهیل آموزش کودکان و نوجوانان، معرفی مقصدهای گردشگری و فراهم‌کردن امکان عرضه محتوا به چند زبان اشاره کرد.

با توجه به بهره‌گیری از این فناوری‌های نوین، می‌توان از این ظرفیت به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارهای معرفی فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی در تایلند استفاده کرد. طراحی و اجرای «فضای فرهنگی فراگیر ایران» (Immersive Iranian Cultural Space) با عناوینی همچون «سفر به ایران» یا «ایران؛ سرزمین فرهنگ، شعر و هنر» می‌تواند بازدیدکنندگان را در مسیری تعاملی با مهم‌ترین جلوه‌های تمدن ایران آشنا سازد.

این فضا می‌تواند از معرفی تاریخ و تمدن کهن ایران، بازسازی سه‌بعدی تخت‌جمشید و شکوه میدان نقش‌جهان اصفهان گرفته تا تجربه آیین‌های نوروز و شب یلدا، آشنایی با شاعران و اندیشمندان بزرگی همچون حافظ، سعدی، فردوسی، خیام و ابن‌سینا، کارگاه‌های تعاملی خوشنویسی، فرش، کاشی‌کاری و مینیاتور، نمایش جاذبه‌های طبیعی ایران به‌صورت ۳۶۰ درجه و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، سینما، فناوری‌های فرهنگی و روابط تاریخی ایران و تایلند را دربر گیرد و به‌صورت ثابت، سیار یا ماژولار در نمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، موزه‌ها و رویدادهای بین‌المللی و نیز در قالب وب‌سایت، اپلیکیشن، تورهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.