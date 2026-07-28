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محمد میرزمانی آهنگساز مستند «حال خونین دلان ۲» شد

محمد میرزمانی آهنگساز مستند «حال خونین دلان ۲» شد
کد خبر : 1819529
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آهنگسازی مستند سینمایی «حال خونین دلان ۲، پهلوان جهان» بر عهده محمد میرزمانی که پیش‌تر موسیقی آثار ماندگاری همچون سریال «کوچک جنگلی» و فیلم سینمایی «شوکران» را ساخته، قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، محمد میرزمانی آهنگسازی مستند سینمایی «حال خونین دلان ۲، پهلوان جهان» به کارگردانی بهروز افخمی و تهیه‌کنندگی میثم کریمی را برعهده گرفت.

مستند سینمایی «حال خونین دلان ۲، پهلوان جهان» دنباله‌ای بر مستند شناخته‌شده «حال خونین دلان» است که بهروز افخمی یک سال پس از ارتحال امام خمینی(ره) ساخت. این اثر تازه، با محوریت مراسم تشییع رهبر شهید، روایتگر حضور علاقه‌مندان و دلدادگان غیرایرانی از کشورهای مختلف جهان است که برای شرکت در این آیین به ایران سفر کرده‌اند.

این مستند تلاش دارد ابعاد انسانی، فرهنگی و فراملی این رویداد را از خلال روایت‌های شخصی و سفرهای مخاطبان خارجی به تصویر بکشد و علاوه بر ثبت لحظات مراسم، به زمینه‌های شکل‌گیری پیوند عاطفی و فکری شخصیت‌های حاضر با رهبر شهید بپردازد.

محمد میرزمانی پیش از این آهنگسازی آثار شاخصی همچون سریال‌های «کوچک جنگلی» و «ایوب پیامبر» و فیلم‌های سینمایی «شوکران»، «دیده‌بان» و «صبح اعدام» را برعهده داشته است.

«حال خونین دلان ۲، پهلوان جهان» محصول مشترک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

سایر عوامل این مستند عبارتند از:

مدیرتولید: مجید صیادی ، مدیرفیلمبرداری: علی‌اکبر طالب‌زاده، فیلمبرداران: علی‌اکبر طالب‌زاده، پوریا هنرمند.

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