پوشش زنده «محرم شهر» از ۶ شبکه تلویزیونی و رادیو اربعین/ استقرار رسانه ملی در میدان آزادی
محسن برمهانی معاون سیما جزئیات پوشش زنده «محرم شهر» از شبکههای مختلف تلویزیونی را تشریح کرد.
برمهانی در حاشیه این بازدید جزئیات پوشش رسانه ملی از این رویداد را تشریح کرد.
برمهانی در مقدمه صحبتهای خود گفت: امسال چهارمین سال برگزاری محرم شهر است و هر سال، حداقل یک برنامه جدید در این رویداد را شاهد هستیم. محرم شهر امسال با شرایط خاص کشور پیوند خورد و حال و هوای متفاوتی پیدا کرد. از این رو، رسانه ملی باید نسبت به چنین رویدادی واکنش داشته باشد. معتقدم برنامههای متنوعی که در استیج این رویداد برگزار میشود، از ارزشمندی خوبی برای مخاطبان برخوردار است و ما به عنوان رسانه ملی باید آنها را پوشش بدهیم. به عبارت دیگر، اگر صدا و سیما، رسانه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ملت ایران است، باید نسبت به چنین رویدادی واکنش داشته باشد.
وی با اشاره به جزئیات پخش زنده محرم شهر از میدان آزادی گفت: صدا و سیما یک مجموعه رسانهای در میدان آزادی مستقر کرده است و شبکههای مختلف تلویزیون به پوشش محرم شهر میپردازند. شبکه افق محور این برنامههاست و شبکههای دیگر هم به صورت زنده این رویداد را پوشش میدهند. باید اعلام کنم که تاکنون شبکههای یک، دو، سه، تهران و قرآن به صورت زنده و منظم هر شب محرم شهر را پوشش میدهند. شبکه کودک نیز با ویژه برنامه «سر سفره خدا» به استقبال کودکان رفت تا حال و هوای اربعین حسینی را برای آنان تداعی کند.
معاون سیما صدا و سیما درباره حس و حال محرم شهر گفت: معتقدم که این رویداد، نمایشگر «ایران بزرگ» است؛ برای مثال نخلهایی که در میدان قرار گرفته است، یادآور آیین عزاداری محرم و سوگواری برای سیدالشهدا در اقصی نقاط ایران است. همچنین حسینیه کودکان و نوجوانان هم حال و هوای متفاوتی به خود گرفت و آیتمهایی مثل آموزش نظامی به آن اضافه شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر اینها، کشتی سفینه النجاه به پرچم «یا لثارات الحسین» مزین شد؛ پرچمی که امسال برای ما معنای دیگری دارد و آنهم خونخواهی رهبر شهیدمان است که در امتداد خونخواهی حضرت اباعبدالله الحسین قرار دارد. رواق دارالذکر هم تبدیل به صحنهای برای دلدادگی عاشقان رهبر شهید انقلاب شده است. در مجموع باید بگویم که محرم شهر امسال از ظرافت بصری و هنری بهتری برخوردار شده است.
براساس این گزارش، پخش زنده رویداد آیینی محرم شهر از حوالی ساعت 21 از شبکه افق سیما آغاز می شود و پس از آن از حوالی ساعت 22، شبکه سه سیما به پوشش زنده این مراسم میپردازد. شبکههای یک، دو، تهران و قرآن هم نیز به ترتیب بخشهایی از این مراسم را پوشش میدهند. همچنین اولین قسمت از ویژه برنامه «سر سفره خدا» شب گذشته از شبکه کودک پخش شد. رادیو اربعین هم هر شب به صورت زنده از حوالی ساعت 20 الی 22 به پوشش محرم شهر میدان آزادی میپردازد.