دیپلمات و پژوهشگر افغانستان درگذشت
عبدالغفور روان فرهادی - دیپلمات و پژوهشگر افغانستان - در ۹۷ سالگی در آمریکا درگذشت.
به گزارش ایلنا به نقل از موسسه شهر کتاب، این موسسه با اعلام این خبر، درباره او نوشته است: عبدالغفور روان فرهادی در اول سنبله ۱۳۰۸ (۲۳ آگست ۱۹۲۹) در کابل بهدنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کابل فراگرفت و در سال ۱۹۴۹ از سوی وزارت امور خارجه برای فراگیری علوم سیاسی و روابط بینالملل به پاریس اعزام شد. او در ۱۹۵۲ از شعبه روابط بینالملل مؤسسه مطالعات سیاسی پاریس فارغالتحصیل شد.
فرهادی همزمان با فراگیری علوم سیاسی، در دانشکده ادبیات دانشگاه سوربن به مطالعه زبانهای باستانی چون سانسکریت و اوستا و زبانشناسی عمومی نیز پرداخت و در سال ۱۹۵۵ دکترای خود را درباره آثار، اندیشه و عرفان پیر هرات، خواجه عبدالله انصاری بهدست آورد؛ پژوهشی که بعدها تحت عنوان «خواجه عبدالله انصاری» با ترجمه مجدالدین کیوانی در تهران چاپ شد.
فرهادی به پنج زبان- فارسیدری، پشتو، فرانسوی، انگلیسی و عربی- تسلط داشت. از جمله کارهای او در عرصه پژوهشهای ادبی، همکاری ۲۲ سالهاش با ابراهیم گامارد - پژوهشگر آمریکایی و از شارحان مولانا - بود. حاصل این همکاری، کتاب «رباعیات مولانا» (The Quatrains of Rumi) است که نخستین ترجمه کامل نزدیک به دو هزار رباعی منسوب به مولانا جلالالدین محمد بلخی به زبان انگلیسی محسوب میشود. این اثر از منابع معتبر برای پژوهشگران ادبیات عرفانی در جهان بهشمار میرود. ترجمه «قوس زندگی حلاج»، اثر لویی ماسینیون - شرقشناس معروف فرانسوی - از دیگر کارهای او در زمینه عرفان است.
روان فرهادی ترتیب و تدوین مقالات سراجالاخبار را نیز به عهده گرفته بود؛ مجموعهای چندصدصفحهای که در سال ۱۳۵۵ به مناسبت هشتادمین سالگرد وفات سید جمالالدین افغانی منتشر شد.
او دهها اثر پژوهشی، ترجمه و نقد ادبی منتشر کرده است. برخی از آثار او عبارتاند از: خواجه عبدالله انصاری، ترجمه «منازل السائرین» خواجه عبدالله انصاری، ترجمه «قوس زندگی منصور حلاج» اثر لویی ماسینیون، احوال عاشقان در شعر عارفان، زبان تاجیکی ماوراالنهر، تاریخ تلفظ و صرف زبان پشتو، چاپ سال ۱۳۵۶خورشیدی، یاری شاهنامه فردوسی در پژوهش واژههای فارسی، مقالات محمود طرزی، چاپ کابل، ۱۳۵۵ خورشیدی، ترجمه «مثنوی هرات» اثر سبزو بورکدی، نمایشنامههای ترجمهشده از نویسندگان فرانسوی مانند مارسل پانیول و کامو، کتاب «ابنسینا و عرفان» منتشرشده از سوی اکادمی علوم افغانستان.
فرهادی مدتی در دانشگاه پاریس و شش سال هم در دانشگاه برکلی تاریخ ادبیات فارسی تدریس کرد. روان فرهادی سالهای پایانی عمرش را در ایالت کالیفرنیا گذراند.