مرضیه برومند دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان شد
مرضیه برومند با حکم اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی دبیر سیویکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان شد.
به گزارش ایلنا، با حکم اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، دبیر سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شد.
در متن حکم مدیرکل هنرهای نمایشی خطاب به دبیر جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان آمده است:
«به نام پروردگار هنر و امید
سرکار خانم مرضیه برومند
با سلام و احترام؛
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، فراتر از یک رویداد هنری، تجلیگاه امید، بستری برای تعالی اندیشه و سنگبنای شکلگیری هویت فرهنگی نسلهای آینده است. در شرایطی که میهن عزیزمان با صلابت در برابر هجمههای ناجوانمردانه ایستادگی کرده و دوران خطیری را سپری میکند، رسالت هنرمندان در دمیدن روح نشاط، تقویت همبستگی ملی و امیدآفرینی در دل کودکان و نوجوانان این مرز و بوم، دوچندان است. هنر متعالی نمایش، آینهای است که میتواند تلخیهای زمانه را به امیدهای روشن آینده پیوند زده و همدلی و پایداری را در لایههای زیرین جامعه نهادینه سازد.
نظر به سوابق درخشان، درایتِ ستودنی و تجربهی گرانسنگ سرکار عالی در عرصهی هنرهای نمایشی و مدیریت مدبرانه رویدادهای مختلف هنری و با عنایت به پیوند عمیقِ فرهنگی جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با دیار همدان، که میزبانیِ دورههای پرشکوه را در کارنامه خود دارد؛ از اینکه به عنوان «دبیر سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان» ما را همراهی می کنید، سپاسگزارم.
امید است با تکیه بر ذوق سرشار و مدیریت خردمندانه شما، این دوره از جشنواره در همدان، بیش از پیش به بستری برای تقویت هویت ملی، ترویج ارزشهای اخلاقی و ایجاد شور و امید، بدل شود.
توفیق روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.»