رونمایی از پوستر دومین همایش ملی نمایشنامهپژوهی/ مهلت ارسال چکیدهها تمدید شد
پوستر دومین همایش ملی نمایشنامهپژوهی همزمان با پایان مهلت ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه همایش رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، با پایان مهلت اولیه، ۵۳ چکیده به دبیرخانه ارسال شده است و البته همزمان با پایان زمان اعلام شده و درخواست پژوهشگران این فرصت تا پایان روز ۱۲ مرداد ماه تمدید خواهد شد.
همزمان با این اتفاق پوستر این رویداد که حاصل تلاش محمد اکبری است نیز رونمایی میشود.
گفتنی است بعد از اعلام حامیان فرهنگی و دانشگاهی همایش، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به جمع حامیان همایش افزوده شدند و بی شک تعامل و همکاری با این پژوهشگاه میتواند موجبات همافزایی علمی را پدید آورد.
علاقهمندان تا ۱۲ مرداد ماه چکیدههای خود را به آدرس ایمیل این همایش Conference@pptuir.com ارسال کنند. دومین همایش ملی نمایشنامهپژوهی توسط کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر با دبیری علمی رامتین شهبازی، آذرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.
دانشگاه هنر ایران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه بین المللی سوره، دانشگاه دامغان، دانشگاه هنر شیراز، دانشکاه پارس و موسسه آموزش عالی هنر و اندیشه اسلامی از میان دانشگاههای هنری کشور در کنار اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران حامیان این همایش خواهند بود.
این همایش میکوشد تا نسبت میان «متن نمایشی» و «اجرا» را از منظرهای گوناگون مورد بازاندیشی قرار دهد و نشان دهد که چگونه ادبیات نمایشی، با نیروی زبانی و ساختاری خود، شکل و معنا به اجرا میبخشد.
در محور ویژه این دوره، تمرکز بر مطالعات تئاتر ایران در دهههای ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ هجری شمسی است؛ دورهای که در آن تئاتر ایران از مرزهای سنت و مدرنیته عبور کرد، نمایشنامهنویسان نوگرایی پدید آمدند، و ادبیات نمایشی به ابزاری برای بازتاب تحولات اجتماعی، فرهنگی و زبانی بدل شد.