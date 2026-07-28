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ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایتخت/ ۳۳ پرونده سرمایه‌گذاری بررسی شد

ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایتخت/ ۳۳ پرونده سرمایه‌گذاری بررسی شد
کد خبر : 1819493
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معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از بررسی ۳۳ پرونده سرمایه‌گذاری در چهارمین جلسه کمیته فنی استان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، علی مستوفیان با اشاره به برگزاری جلسه چهارمین کمیته فنی استان تهران  در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در محل دفتر معاونت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه، ۳۳ پرونده پیشنهادی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف با حضور نمایندگان جوامع گردشگری و کارشناسان تخصصی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری استان تهران، جزئیات پرونده‌های بررسی شده را تشریح کرد و افزود: این طرح‌ها شامل ۹ پرونده اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۴ پرونده مجتمع گردشگری، ۴ هتل، ۲ اقامتگاه سنتی، یک هتل‌آپارتمان، یک سفره‌خانه سنتی، یک مرکز تفریحی و سرگرمی و یک مهمان‌پذیر است که با هدف ارتقای زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی استان تهران در دستور کار قرار گرفت.

 

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