معاون سرمایه‌گذاری استان تهران، جزئیات پرونده‌های بررسی شده را تشریح کرد و افزود: این طرح‌ها شامل ۹ پرونده اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۴ پرونده مجتمع گردشگری، ۴ هتل، ۲ اقامتگاه سنتی، یک هتل‌آپارتمان، یک سفره‌خانه سنتی، یک مرکز تفریحی و سرگرمی و یک مهمان‌پذیر است که با هدف ارتقای زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی استان تهران در دستور کار قرار گرفت.