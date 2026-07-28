استقرار دستگاههای ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران
رئیس پلیس گذرنامه فراجا از استقرار دستگاههای ثبت درخواست گذرنامه زیارتی در دو نقطه تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سردار امید نودهی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا گفت: با توجه به استقبال گسترده مردم برای حضور در راهپیمایی اربعین، پلیس مهاجرت و گذرنامه تلاش کرده است خدمات مورد نیاز زائران را در محلهای پرتردد و تجمعات مردمی ارائه و امور زائران اربعین حسینی را تسریع کند.
او افزود: دستگاههای بومی و سیار ثبت درخواست صدور گذرنامه زیارتی در دو نقطه از شهر تهران شامل محرمشهر میدان آزادی و همچنین میدان انقلاب مستقر شدهاند تا متقاضیان بتوانند درخواستهای خود را با سهولت و سرعت بیشتری ثبت کنند.
رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با بیان اینکه این تجهیزات نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری و تسریع فرآیند خدمترسانی دارند، تصریح کرد: پس از ثبت درخواست، فرآیند بررسی، صدور و چاپ گذرنامه طبق روال قانونی انجام خواهد شد.
به گزارش سایت پلیس، نودهی ادامه داد: زائران اربعین میتوانند با استفاده از این ظرفیتها، پیش از عزیمت به مرزها نسبت به ثبت درخواست گذرنامه زیارتی خود اقدام کنند تا با آرامش بیشتری سفر خود را آغاز کنند.