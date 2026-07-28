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راه اندازی موزه سکه و اسکناس در خراسان شمالی

راه اندازی موزه سکه و اسکناس در خراسان شمالی
کد خبر : 1819488
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی در راستای بهره‌وری بهینه از ابنیه تاریخی و توسعه زیرساخت‌های موزه‌ای، از گنجینه بانک ملی بجنورد بازدید کرد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، احمد دیناری بیان کرد: بازدید از گنجینه بانک ملی روز دوشنبه ۵ مردادماه با هدف هم‌افزایی میان مدیران بانک ملی استان و اداره‌کل میراث‌فرهنگی و با محوریت بررسی ظرفیت‌های این بنای ارزشمند برای ایجاد موزه سکه و اسکناس استان خراسان شمالی انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌شمالی افزود: استقرار موزه تخصصی سکه و اسکناس در این بنای تاریخی که در خیابان امیریه جنوبی بجنورد واقع شده، می‌تواند ضمن صیانت از این میراث ارزشمند، گامی مؤثر در جهت تقویت هویت فرهنگی و تنوع‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری مرکز استان باشد.

دیناری از تأکید مذاکرات برای تداوم همکاری‌های بین‌بخشی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و مدیریت بانک ملی استان در این نشست خبر داد.

گنجینه بانک ملی که به شماره ۱۴۱۵۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، از نمونه‌های شاخص معماری دوره پهلوی در شهر بجنورد است. این بنا با تلفیقی هنرمندانه از معماری سنتی و اروپایی احداث شده؛ به‌طوری‌که استفاده از پنجره‌ها و ورودی‌های دارای قوس کمانی، قاب‌های کاشی‌کاری شده در بالای ورودی‌ها، سقف شیروانی معروف به کلاه‌فرنگی و سرستون‌های کرنتی، جلوه‌ای از سبک‌های معماری اروپایی سده‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی را در دل خود جای داده است.

 

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