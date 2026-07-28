همزیستی پلیکان و صیاد مستند شد

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهش پروژه مستند «پلیکان» به کارگردانی علی ارکیان تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به پایان رسیده است و فیلم‌برداری آن از اواسط شهریورماه امسال آغاز می‌شود.

«پلیکان» در مدت‌زمانی حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه تولید خواهد شد و روایت آن در فصل‌های مختلف سال دنبال می‌شود. این مستند با روایتی شاعرانه از زندگی یک پلیکان در کنار خانواده یک صیاد، هم‌زمان به بحران تالاب انزلی و اهمیت حفاظت از این زیست‌بوم می‌پردازد. بابک بهداد مشاور کارگردان، فرشید آذری مدیر فیلم‌برداری و حمید یاسولی صدابردار این پروژه هستند. علی ارکیان کارگردانی مستندهای «ناخدا»، «این یادگاری» و «حسین علی» را در کارنامه دارد.

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