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همزیستی پلیکان و صیاد مستند شد

همزیستی پلیکان و صیاد مستند شد
کد خبر : 1819485
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مستند «پلیکان» به کارگردانی علی ارکیان تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با روایتی شاعرانه از زندگی یک پلیکان در کنار خانواده یک صیاد، هم‌زمان به بحران تالاب انزلی و اهمیت حفاظت از این زیست‌بوم می‌پردازد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهش پروژه مستند «پلیکان» به کارگردانی علی ارکیان تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به پایان رسیده است و فیلم‌برداری آن از اواسط شهریورماه امسال آغاز می‌شود.

«پلیکان» در مدت‌زمانی حدود ۳۰ تا ۴۰ دقیقه تولید خواهد شد و روایت آن در فصل‌های مختلف سال دنبال می‌شود.

این مستند با روایتی شاعرانه از زندگی یک پلیکان در کنار خانواده یک صیاد، هم‌زمان به بحران تالاب انزلی و اهمیت حفاظت از این زیست‌بوم می‌پردازد.

بابک بهداد مشاور کارگردان، فرشید آذری مدیر فیلم‌برداری و حمید یاسولی صدابردار این پروژه هستند. 

علی ارکیان کارگردانی مستندهای «ناخدا»، «این یادگاری» و «حسین علی» را در کارنامه دارد.

 

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