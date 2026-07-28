آیین رونمایی از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سینماشهر، آیین رونمایی از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» در سالن سینماتوگراف موزه سینما با اجرای محمدرضا مقدسیان برگزار شد. در ابتدای مراسم ویدیویی به یاد اکبر عبدی بازیگر فقید سینما پخش شد، سپس کلیپی درباره جزئیات طرح تسهیم از مبدا نمایش داده شد.

شکل‌گیری صحیح زنجیره اقتصادی و صنعتی سینما مهم‌ترین مسئله است

در این مراسم، رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، با اشاره به اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» اظهار کرد: امروز روز مهمی برای سینمای ایران است. شاید این اتفاق امروز به ثمر رسیده باشد، اما تحقق آن حاصل سال‌ها تلاش و پیگیری است. طی سال‌های گذشته چندین بار تا آستانه اجرای این طرح پیش رفتیم، اما هر بار به دلایلی به نتیجه نرسید.

وی افزود: در روزهای نخست حضور در سازمان سینمایی تأکید کردیم که مهم‌ترین مسئله، شکل‌گیری صحیح زنجیره اقتصادی و صنعتی سینماست. اگر اجزای این زنجیره به‌درستی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، چرخه اقتصاد سینما نیز منسجم، پایدار و کارآمد خواهد شد و خوشبختانه امروز بخشی از این هدف محقق شده است.

فریدزاده با بیان اینکه اجرای این طرح آثار مثبتی در اقتصاد سینما خواهد داشت، گفت: شفافیت، هم‌افزایی، جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری تولید از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح است. گروه‌های تولید نیز می‌توانند با اتکا به بودجه‌ای که در اختیار دارند، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای انتخاب بازیگران، عوامل و مراحل تولید داشته باشند. همچنین این طرح، چرخه اقتصادی سینما را پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر را برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.

رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد: نباید دغدغه‌های به‌حق سینماداران را به این برداشت تقلیل داد که آن‌ها تمایلی به پرداخت مطالبات ندارند. دوستان ما متعهدانه پای توافقات خود ایستادند و جا دارد از صنف سینماداران بابت همراهی‌شان قدردانی کنم.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی کشور این است که گاهی در بدیهی‌ترین مسائل نیز ناچار به اقناع جمعی هستیم. در مسیر اجرای این طرح نیز افراد بسیاری با صبوری و همراهی در کنار ما بودند که از همه آن‌ها تشکر می‌کنم.

فریدزاده در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین دستاورد این تجربه آن بود که نشان داد هر زمان اراده مشترکی میان صنوف سینمایی شکل بگیرد و نهادهای دولتی نیز در کنار آن‌ها قرار بگیرند، تحقق اهداف بزرگ دور از دسترس نخواهد بود.

«تسهیم از مبدأ» آغاز فصلی تازه در اقتصاد سینمای ایران

در این مراسم حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر صحبت‌هایش را با یادی از رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر آغاز کرد و گفت: لازم می‌دانم با نهایت احترام، یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای والامقام جنگ تحمیلی اخیر و همه شهدای سرافراز ایران اسلامی را گرامی بداریم و از درگاه خداوند متعال برای آنان علو درجات و برای خانواده‌های معزز ایشان صبر و اجر مسئلت کنم.

وی افزود: همچنین، درگذشت هنرمند برجسته و ماندگار سینمای ایران، زنده‌یاد اکبر عبدی را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و خانواده بزرگ سینمای ایران صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم و یاد و نام این هنرمند محبوب را گرامی می‌داریم.

ایل‌بیگی با تشکر از حاضران در مراسم عنوان کرد: خوشحالیم که آغاز اجرای رسمی طرح ملی «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینما» در موزه سینما رقم می‌خورد؛ مکانی که حافظ خاطره، هویت و میراث سینمای ایران است و امروز، پیوند میان گذشته پرافتخار و آینده روشن این هنر – صنعت را به زیبایی به نمایش می‌گذارد.

وی با اشاره به اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» گفت: امروز برای مدیریت سینمای ایران و خانواده بزرگ سینمای کشور، روزی مهم و ماندگار است. اجرای رسمی این طرح، صرفاً استقرار یک سازوکار مالی جدید نیست؛ بلکه آغاز فصلی تازه در حکمرانی هوشمند اقتصاد سینمای ایران است؛ دستاوردی که حاصل همدلی، اعتماد و همکاری سازمان سینمایی، صنوف، سینماداران، تهیه‌کنندگان، دفاتر پخش و همه فعالان این عرصه است.

مدیرعامل موسسه سینماشهر افزود: آنچه امروز به بهره‌برداری می‌رسد، الگویی نوین در مدیریت اقتصاد سینماست؛ الگویی که بر شفافیت، اعتماد متقابل، انضباط مالی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین استوار است. بی‌تردید، تقویت اعتماد میان حلقه‌های زنجیره اکران، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، بازگشت سرمایه را تسریع می‌کند و زمینه پویایی و رونق هرچه بیشتر سینمای ایران را فراهم می‌کند.

ایل‌بیگی گفت: مؤسسه سینماشهر نیز در چارچوب مأموریت خود، توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ارائه خدمات نوین را وظیفه‌ای راهبردی می‌داند و بر این باور است که آینده سینمای ایران، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند زیرساخت‌هایی کارآمد، یکپارچه و مبتنی بر فناوری است. اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» را نه پایان یک پروژه، بلکه آغاز مسیری می‌دانیم که در آن، سینماشهر با اتکا به دانش، فناوری و تعامل مستمر با خانواده سینما، نقش مؤثرتری در توسعه زیرساخت‌های هوشمند و ارتقای خدمات این حوزه ایفا خواهد کرد. امیدوارم این همدلی و همراهی، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای سینمای ایران باشد.

تسهیم از مبدأ گامی بزرگ برای سینمای ایران است

روح‌الله حسینی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، در ابتدای سخنان خود درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم به جای لقب «مرد هزارچهره»، از عنوان «مرد هزارنقش» برای ایشان استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت اعتماد در توسعه فرهنگی و اقتصادی افزود: فوکویاما اعتماد را بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه می‌داند و توسعه اقتصادی نیز بیش از هر چیز به اعتماد اجتماعی وابسته است. ما معمولاً سینما را در ایران از منظر فناوری، خلاقیت و هنر می‌شناسیم، اما کمتر به این موضوع توجه کرده‌ایم که آنچه تداوم این صنعت فرهنگی را تضمین می‌کند، اعتماد است.

حسینی ادامه داد: توسعه حاصل شکل‌گیری نهادهایی است که قواعد بازی را مشخص می‌کنند و زمانی محقق می‌شود که اعتماد به این نهادها وجود داشته باشد. یکی از چالش‌های دیرینه سینمای ایران، نه در حوزه تولید بلکه در چرخه توزیع و گردش درآمد حاصل از فروش فیلم‌ها بوده که همین مسئله به کاهش اعتماد میان فعالان این حوزه دامن زده است.

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی با اشاره به اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» گفت: این طرح را باید گامی بزرگ برای سینمای ایران دانست، زیرا صرفاً تغییری در شیوه پرداخت نیست، بلکه تلاشی برای عبور از اقتصاد مبتنی بر تسویه به سمت اقتصادی مبتنی بر جریان مستمر مالی است.

وی در پایان از همراهی مجموعه‌های مختلف در اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: از دوستان ما در مؤسسه سینماشهر و نمایندگان صنوف مختلف که در اجرای این طرح همراهی ارزشمندی داشتند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین از آقای کرم‌پور که حضورشان برای سینمای ایران غنیمت است قدردانی می‌کنم؛ هرچند همواره ایشان را تشویق می‌کنم که بار دیگر به فیلمسازی بازگردند.

در ادامه این مراسم، همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، سیدضیا هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه‌کنندگان، منوچهر شاهسواری، تهیه‌کننده سینما، علی سرتیپی، تهیه‌کننده، پخش‌کننده و سینمادار، مهدی کرم‌پور، دبیر شورای صنفی نمایش، مرتضی شایسته، رئیس انجمن پخش‌کنندگان سینما و حبیب اسماعیلی، تهیه‌کننده سینما به سخنرانی پرداختند.

همچنین بهروز شعیبی مدیر انجمن سینمای انجمن جوانان، مریم پیرکاری مدیرعامل موسسه تصویرشهر، کاظم دانشی، منوچهر شاهسواری، محمد شایسته، محمد احمدی، داریوش باباییان، سیدضیا هاشمی، علی قائم‌مقامی، سجاد نوروزی، مجید شیخ‌الاسلام، محمد طیب، سعید خانی، سیدجواد هاشمی، سعید الهی و… حضور داشتند.

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