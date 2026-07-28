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آغاز فعالیت‌های اجرایی نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

آغاز فعالیت‌های اجرایی نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
کد خبر : 1819475
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نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با شروع مرحله تدوین فراخوان توسط استادان، فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، روند آماده‌سازی برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با آغاز مرحله تدوین فراخوان وارد فاز اجرایی شد. 

جشنواره ملی موسیقی جوان که به‌عنوان مهم‌ترین و تخصصی‌ترین رویداد آموزش‌محور و استعدادیابی موسیقی کشور شناخته می‌شود، امسال نوزدهمین دوره خود را برگزار می‌کند. این رویداد با هدف کشف، شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان موسیقی و فراهم کردن بستری برای معرفی نسل جدید نوازندگان و آهنگسازان کشور برنامه‌ریزی شده است. 

رقابت‌های این دوره پس از انتشار فراخوان و ارسال آثار متقاضیان برای شرکت در مرحله مقدماتی ادامه یافته و پس از انتخاب، پذیرفته‌شدگان برای رقابت حضوری در سازها و بخش‌های مختلف معرفی می‌شوند. 

جشنواره در ادامه با حضور راه‌یافتگان از سراسر کشور در بخش‌های موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی نواحی، موسیقی کلاسیک غربی و آهنگسازی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی مختلف با اجرای آثار تعیین‌شده، توانایی‌های خود را در برابر هیأت‌های داوری تخصصی به نمایش خواهند گذاشت. 

نوزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان توسط انجمن موسیقی ایران با حمایت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

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