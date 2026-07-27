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آغاز اکران فیلم‌های هنروتجربه در سینماهای دامغان، شاهرود و شهمیرزاد

آغاز اکران فیلم‌های هنروتجربه در سینماهای دامغان، شاهرود و شهمیرزاد
کد خبر : 1819217
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با نمایش فیلم سینمایی پس از عاشقی به کارگردانی محمدعلی صفورا، اکران فیلم‌های گروه هنرو تجربه در سینماهای شهرهای دامغان، شاهرود و شهمیرزاد آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، از ابتدای امرداد ۱۴۰۵ فیلم‌های گروه سینمایی هنرو تجربه در سینماهای خلیج‌فارس دامغان، هلال شاهرود و خورشید شهمیرزاد بر اساس نوبت های مشخص شده از سوی این سالن‌ها به نمایش درمی‌آید. 

هم‌زمان با آغاز اکران فیلم‌های گروه هنرو تجربه در این ۳ شهر، اکران مردمی فیلم سینمایی پس از عاشقی به کارگردانی محمدعلی صفورا با حضور کارگردان فیلم، بازیگران و علاقه‌مندان فیلم‌های هنری و تجربی شامگاه روز شنبه سوم  امرداد در سینمای خلیج‌فارس دامغان برگزار شد. 

محمدعلی صفورا در ابتدای این مراسم با تشکر از حضور مخاطبان و گروه سینمایی هنر و تجربه که شرایط اکران این فیلم را فراهم کرده است گفت: من حدود ۵۰ سال پیش در همین سالن باهنر سینما آشنا شدم و حتی روزهای که پول نداشتیم فیلم تماشا کنیم ، از بیرون سالن سینما فقط صدای آن را گوش می‌کردیم و امروز بسیار برایم باعث افتخار است که اولین فیلمم در شهر خودم به نمایش در می‌آید. 

 وی با اشاره به اینکه سینمای فرهنگی و هنری نیاز به حمایت جدی مدیران و مسئولان دارد، نمایش ویژه فیلم پس از عاشقی را به روح پدر و مادرش و اکبر عبدی بازیگر فقید سینمای ایران تقدیم کرد. 

محسن قصابیان بازیگر اصلی فیلم نیز طی سخنانی با اشاره خاطرات خوب خود  از حضور در دامغان گفت: من یک‌بار برای تولید فیلم به شهر دامغان سفرکرده بود و خوشحالم که دوباره به بهانه سینما به این شهر سفر کردم. 

وی با ابراز تأسف شدید از درگذشت اکبر عبدی ادامه داد: اکبر عبدی بازیگر بزرگی بود و توان گسترده‌ای در ایفای نقش‌های کمدی و درام  داشت و رفتن او بسیار زود بود.

قصابیان  ادامه داد :موفقیت بخش زیادی از فیلم‌های سینمای ایران مدیون حضور اکبر عبدی است و امیدوارم که همه ما و مسئولان به سرمایه‌های که در قید حیات هستند بیشتر توجه کنند. 

علی‌اصغر خطیب‌زاده یکی دیگر از بازیگران فیلم نیز گفت: همه هنرها برای این به وجود آمدند که ما آدم‌های بهتری باشیم و جهان زیبایی داشته باشیم و من بسیار خوشحالم که در فیلم پس از عاشقی با انسان‌های خوب و  مهربان همکار بودم و یک فیلم زیبا را ساختیم .

علی پیمان یکی از دیگر از بازیگران فیلم نیز با تشکر از حضور مخاطبان خواستار حمایت انها از فیلم‌های هنری و تجربی شد.

 این مراسم توسط گروه سینمایی هنرو تجربه و با همکاری سازمان مردم‌نهاد "خانه تسنیم دامغان" و با حضور اعضای شورای شهر دامغان برگزار شد.

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