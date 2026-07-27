به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، جلسه شورای سیاستگذاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» روز دوشنبه ۵ مرداد در سالن جلسات ساختمان شهید بهشتی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین «علی ملانوری» مشاور وزیر و رییس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور؛ «حمید نیلی» معاون فرهنگی و هنری این ستاد؛ دکتر «حمید ملانوری شمسی» استاندار همدان؛ «سیدمحمدرضا جوادی» مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام «علی عزیزی» مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد این استان حضور داشتند؛ همچنین «الهام ماندگار مهر»، «مهدی قره شیخلو»، «احمد ابوالقاسمی» از حفاظ و داوران مسابقات سراسری قرآن از دیگر حاضران در این نشست بودند.

در جریان برگزاری این جلسه تفاهم‌نامه همکاری با استانداری همدان به منظور برگزاری هجدهمین دوره مسابقات سراسری «مدهامتان» به میزبانی استان همدان به امضای دکتر «حمید ملانوری شمسی» استاندار این استان و حجت‌الاسلام و المسلمین «حمید ملانوری» مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور رسید.

این گزارش می افزاید: در ادامه این جلسه احکام اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین دوره مسابقات سراسری مدهامتان که به امضای حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری رسیده بود به آنها اعطا شد.

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