در دیدار معاون صدا با برنامهساز ایثارگر روشندل مطرح شد؛
روایت ایستادگی یک برنامهساز ایثارگر روشندل در رادیو ورزش
معاون صدا در دیدار با حمید بهمنی، برنامهساز رادیو ورزش و از ایثارگران دفاع مقدس، فعالیت حرفهای و نگاه معنوی او را الگویی برای جامعه رسانهای دانست و تاکید کرد رسانه به نیروهای متعهد، پرتلاش و الهامبخش نیاز دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان معاون صدا با حضور در رادیو ورزش با حمید بهمنی، برنامهساز روشندل این شبکه و از ایثارگران دفاع مقدس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، علیاصغر احمدی مدیر رادیو ورزش، احمدعلی رمضانی مشاور امور ایثارگران معاونت صدا، امیر بیات مدیرکل مالی و اداری معاونت صدا، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، صفورا حسینقربان مشاور مددکاری ایثارگران سازمان صدا و سیما و حسین رمضانیپور مشاور امور ایثارگران نیز حضور داشتند.
احمد پهلوانیان در این دیدار، گفت: دیدار با حمید بهمنی برای من یک کلاس درس است. آنچه بیش از هر چیز در وجود او ارزشمند است، ارتباط عمیق و درونی با خداوند، روحیه ایثار و امید به زندگی است؛ ویژگیهایی که باید در متن زندگی و فعالیت حرفهای ما جاری باشد.
وی افزود: شهدا و ایثارگران تنها متعلق به تاریخ نیستند، بلکه منش و سبک زندگی آنان باید الگوی امروز ما باشد. همکارانی مانند حمید بهمنی سرمایههای ارزشمند رسانه هستند؛ افرادی که با وجود محدودیتها با پشتکار، انگیزه و تعهد به بهترین شکل به مخاطبان خدمت میکنند.
معاون صدا ادامه داد: جامعه رسانهای بیش از هر زمان دیگری به انسانهایی با اندیشه، اخلاق، سلوک معنوی و روحیه ازخودگذشتگی نیاز دارد. حضور همکارانی همچون بهمنی، مایه افتخار معاونت صداست و خوشحالیم که همچنان با قدرت در عرصه برنامهسازی فعال هستند.
علیاصغر احمدی، مدیر رادیو ورزش نیز با اشاره به سوابق حرفهای حمید بهمنی اظهار کرد: ایشان از یادگاران دفاع مقدس هستند و پس از سالها فعالیت در تلویزیون به رادیو ورزش پیوستند. از زمانی که بهمنی به این شبکه آمده هر زمان مسئولیت برنامهای را برعهده میگیرد با اطمینان خاطر آن را دنبال میکنیم.
وی افزود: تجربه، دقت، تعهد و شناخت مخاطب، از مهمترین ویژگیهای حرفهای حمید بهمنی است و حضور او برای رادیو ورزش یک فرصت ارزشمند محسوب میشود.
حمید بهمنی نیز در این دیدار با قدردانی از حضور معاون صدا گفت: از این توجه صمیمانه سپاسگزارم. خدا را شاکرم که فرصت خدمت در رادیو را نصیبم کرد. پیش از این از نخستین مجریان روشندل تلویزیون بودم و پنج سال اجرای برنامه را برعهده داشتم، اما حضور در رادیو برای من تجربهای متفاوت و شیرین است.
وی با اشاره به فعالیتهای خود در حوزه دفاع مقدس افزود: سالها درباره جنگ، خاطرات دفاع مقدس و تجربههای بینالمللی در حوزه جنگ سخنرانی کردهام و همواره تلاش کردهام این تجربیات را در برنامههایم به کار بگیرم.
بهمنی با تاکید بر ظرفیتهای رادیو ورزش اظهار کرد: این شبکه نیروهایی پرتلاش و خلاق دارد و برنامههای ویژهای برای توانیابان تولید میکند که با استقبال گسترده مخاطبان جانباز و توانیاب روبهرو شده است. ارتباط مستمر با فدراسیونهای ورزشی و حمایت مدیر شبکه، زمینه تولید برنامههای متنوع را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: عاشق رادیو هستم؛ رسانهای که در بحرانها همواره حرف اول را میزند و نقش بیبدیلی در اطلاعرسانی و همراهی با مردم دارد. کارنامه رادیو ورزش نیز در سالهای اخیر بسیار درخشان بوده است.
این برنامهساز رادیو ورزش با بیان اینکه تمام مراحل تولید برنامههایش را شخصاً انجام میدهد،گفت: برنامههای من آیتمهای متعددی دارد و تلاش میکنم کیفیت تولید حفظ شود.
در ادامه این دیدار، احمدعلی رمضانی، سرپرست مدیریت امور ایثارگران معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی سازمان صدا و سیما و مشاور امور ایثارگران معاونت صدا، گفت: خوشحالیم با حمید بهمنی، یکی از چهرههای شاخص رادیو ورزش دیدار داریم.
وی افزود: برنامههای حمید بهمنی ظرفیت تبدیل شدن به تولیدات تصویری را نیز دارد. همچنین طرحی برای نامگذاری استودیوهای رادیو به نام شهدا ارائه کردهایم تا یاد و فرهنگ ایثار در فضای کاری رسانه ملی بیش از گذشته زنده بماند.
در پایان این دیدار، حاضران ضمن قدردانی از سالها فعالیت حرفهای و فرهنگی حمید بهمنی، بر ضرورت تکریم ایثارگران و بهرهگیری از تجربه و سرمایه انسانی آنان در مسیر ارتقای رسانه ملی تأکید کردند.