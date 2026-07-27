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وزیر ارشاد: مقاومت لبنان برای ایران همچنان مهم است

وزیر ارشاد: مقاومت لبنان برای ایران همچنان مهم است
کد خبر : 1819174
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره مقاومت لبنان نوشت: این موضوع برای ایران چندان مهم بوده که در ماده اول تفاهم‌نامه، قرار گرفته و دیپلماسی هم‌چنان ادامه میدان است.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی روز دوشنبه (پنجم مردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رهبر معظم انقلاب در پیام مهم و ارزشمندشان به این نکته اشاره داشتند که موضوع مقاومت لبنان برای ایران چندان مهم بوده که در ماده اول تفاهم‌نامه، قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه نوشت: تفاهم‌نامه اعتبار مجددی با این اشاره پیدا کرد، چون می‌توانست در متن نباشد. دیپلماسی هم‌چنان ادامه میدان است.

 

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