وزیر ارشاد: مقاومت لبنان برای ایران همچنان مهم است

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی روز دوشنبه (پنجم مردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رهبر معظم انقلاب در پیام مهم و ارزشمندشان به این نکته اشاره داشتند که موضوع مقاومت لبنان برای ایران چندان مهم بوده که در ماده اول تفاهم‌نامه، قرار گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه نوشت: تفاهم‌نامه اعتبار مجددی با این اشاره پیدا کرد، چون می‌توانست در متن نباشد. دیپلماسی هم‌چنان ادامه میدان است.