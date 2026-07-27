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پخش یک سریال کره‌ای از شبکه تماشا

پخش یک سریال کره‌ای از شبکه تماشا
کد خبر : 1819167
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مجموعه «رحمی در کار نیست» در گونه اﮐﺸن و ﺟﻨﺎﯾﯽ محصول ۲۰۲۵ کره جنوبی از دوشنبه ۵ مرداد ماه از شبکه تماشا پخش می شود.

 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «رحمی در کار نیست» به کارگردانی چوی سانگ اون هر شب ساعت 23 روانه آنتن می شود.

این سریال داستان نام کی-جون، یک خلافکار با سابقه و مبارز افسانه‌ای را روایت می‌کند که سال‌ها پیش برای جلوگیری از درگیری با برادرش، کی-سوک، که عضو گروه رقیب بود، با زخمی کردن خود از دنیای تبهکاران کناره‌گیری کرد. اما زمانی که برادرش درست پیش از بازنشستگی‌اش به طرز مرموزی کشته می‌شود، کی-جون با خشمی سرد به این دنیای تاریک بازمی‌گردد. او یک شکار بی‌رحمانه و تک‌نفره را برای یافتن و نابودی تمام کسانی که در مرگ برادرش نقش داشته‌اند آغاز می‌کند، بدون هیچ‌گونه مصالحه یا بخششی...

سو جی سئوب، هو جون-هو، آن کیل کانگ در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.

سریال «رحمی در کار نیست» در ساعت های 4، 11 و 16 از شبکه تماشا باز پخش می شود.

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