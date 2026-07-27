پخش یک سریال کرهای از شبکه تماشا
مجموعه «رحمی در کار نیست» در گونه اﮐﺸن و ﺟﻨﺎﯾﯽ محصول ۲۰۲۵ کره جنوبی از دوشنبه ۵ مرداد ماه از شبکه تماشا پخش می شود.
این سریال داستان نام کی-جون، یک خلافکار با سابقه و مبارز افسانهای را روایت میکند که سالها پیش برای جلوگیری از درگیری با برادرش، کی-سوک، که عضو گروه رقیب بود، با زخمی کردن خود از دنیای تبهکاران کنارهگیری کرد. اما زمانی که برادرش درست پیش از بازنشستگیاش به طرز مرموزی کشته میشود، کی-جون با خشمی سرد به این دنیای تاریک بازمیگردد. او یک شکار بیرحمانه و تکنفره را برای یافتن و نابودی تمام کسانی که در مرگ برادرش نقش داشتهاند آغاز میکند، بدون هیچگونه مصالحه یا بخششی...
سو جی سئوب، هو جون-هو، آن کیل کانگ در این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.
سریال «رحمی در کار نیست» در ساعت های 4، 11 و 16 از شبکه تماشا باز پخش می شود.