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پخش زنده مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش

پخش زنده مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش
کد خبر : 1819166
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شبکه ورزش امروز دوشنبه در دو بخش مختلف ساعت ۱۰:۱۵ و ساعت ۱۸، رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان را در قالب برنامه مثبت ورزش و به صورت زنده پخش می کند.

 
 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز دوشنبه ۵ مرداد، در چارچوب پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان زیر ۱۷ سال که در آذربایجان و شهر باکو از امروز آغاز می شود، این رقابت ها را در قالب برنامه مثبت ورزش و به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان از روز دوشنبه ۵ مردادماه به میزبانی شهر باکو آذربایجان آغاز خواهد شد و تا ۱۱ مرداد ادامه خواهد داشت. در این مسابقات، برترین نوجوانان جهان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک می‌روند.

 مسابقات کشتی فرنگی از  امروز دوشنبه ۵ مرداد آغاز می‌شود و پس از برگزاری مراحل مقدماتی، نیمه‌نهایی، دیدارهای رده‌بندی و فینال در روزهای ۶ و ۷ مرداد قهرمانان به مصاف هم می روند.

 

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