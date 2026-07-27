پخش زنده مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز دوشنبه ۵ مرداد، در چارچوب پیکارهای کشتی فرنگی نوجوانان زیر ۱۷ سال که در آذربایجان و شهر باکو از امروز آغاز می شود، این رقابت ها را در قالب برنامه مثبت ورزش و به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان از روز دوشنبه ۵ مردادماه به میزبانی شهر باکو آذربایجان آغاز خواهد شد و تا ۱۱ مرداد ادامه خواهد داشت. در این مسابقات، برترین نوجوانان جهان در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی برای کسب عنوان قهرمانی به روی تشک می‌روند.

مسابقات کشتی فرنگی از امروز دوشنبه ۵ مرداد آغاز می‌شود و پس از برگزاری مراحل مقدماتی، نیمه‌نهایی، دیدارهای رده‌بندی و فینال در روزهای ۶ و ۷ مرداد قهرمانان به مصاف هم می روند.