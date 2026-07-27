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پخش زنده دیدار گالاتاسرای و ونتریا در شبکه ورزش

پخش زنده دیدار گالاتاسرای و ونتریا در شبکه ورزش
کد خبر : 1819165
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تیم های گالاتاسرای ترکیه و ونتزیا ایتالیا امشب از ساعت ۲۱:۳۰ در شبکه ورزش به دیدار هم می روند.

پخش زنده دیدار گالاتاسرای و ونتریا در شبکه ورزش
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امشب دوشنبه ۵ مرداد از ساعت ۲۱:۳۰، در چارچوب برگزاری فوتبال های دوستانه باشگاهی ۲۰۲۶، رقابت بین دو تیم گالاتاسرای ترکیه و ونتزیا اینالیا را با گزارشگری رضا جعفری و به صورت مستقیم پوشش می دهد.

گالاتاسرای در ۱۰ بازی قبلی مجموعا ۱۵ گل خورده و ۱۹ گل به ثمر رسانده و ونتزیا نیز با همین تعداد بازی، مجموعا ۱۹ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

این بازی‌های دوستانه اولیه، فرصتی برای مربیان است تا بازیکنان از نظر آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی به سطح مطلوب برسند و برای شروع فصل جدید آماده شوند.

 

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