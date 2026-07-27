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«رویای نیمه‌شب» از امشب روی آنتن شبکه سه می‌رود

«رویای نیمه‌شب» از امشب روی آنتن شبکه سه می‌رود
کد خبر : 1819083
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سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، از امشب، ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، سریال «رویای نیمه‌شب» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی سعید سعدی، از امشب روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

این مجموعه به نویسندگی سیدحسین امیرجهانی، اقتباسی آزاد از رمان پرفروش «رویای نیمه‌شب» نوشته مظفر سالاری است و داستان عشق فتاح، جوانی سنی‌مذهب، و تلما، دختری شیعه، را در شهر حله روایت می‌کند، عشقی که در میان تعصبات مذهبی، مخالفت خانواده‌ها و سیاست‌های تفرقه‌افکنانه حاکمان شهر با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌شود.

در این سریال، بهاره افشاری، سعید شریف، روزبه حصاری، محسن قصابیان، حسن معجونی، نادر سلیمانی، آیدا ماهیانی، سوگل طهماسبی، نسیم ادبی، مهلقا باقری، پیام احمدی‌نیا، کاظم هژیرآزاد، حبیب دهقان‌نسب، مرتضی ضرابی، اشکان دلاوری، حمیدرضا محمدی، سوزانا آلویز، هادی طرار، عباس شجاع و مژگان اخلاقی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «رویای نیمه‌شب» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و از امشب ۵ مردادماه  هر شب ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

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