اصغر خلیلی مدیر مجموعه تئاتر شهر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک پورنادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، با صدور حکمی مدیریت مجموعه تئاتر شهر را به اصغر خلیلی سپرد.

در حکم انتصاب اصغر خلیلی آمده است:

مجموعه تئاتر شهر به عنوان نماد ملی و قلب تپنده تئاتر ایران، همواره پایگاه اصلی نخبگان، پیشکسوتان و استعدادهای جوان این مرز و بوم بوده است. انتظار می‌رود در دوران مسئولیت شما، با بهره‌گیری از خرد جمعی و توان کارشناسی صاحب‌نظران، شاهد تحقق اهداف ذیل باشیم:

۱. گسترش تعامل سازنده با صنوف و جامعه تئاتر و بسترسازی عادلانه برای حضور فعال گروه‌های نمایشی جهت ارائه آثار باکیفیت.

۲. برنامه‌ریزی برای میزبانی از آثاری که ضمن حفظ استانداردهای عالی فنی، واجد ارزش‌های والای انسانی و هویت اسلامی-ایرانی باشند. ۳. اهتمام ویژه به دیپلماسی فرهنگی، جذب مخاطبان جدید و تسهیل دسترسی فراگیر اقشار مختلف جامعه به تولیدات ارزشمند مجموعه.

۴. نظارت دقیق بر فرآیندهای فنی و اجرایی با رویکردی تحول‌خواه و مبتنی بر بهره‌وری، در راستای تکریم شأن هنرمندان و مخاطبان.

۵. پیگیری مستمر جهت ساماندهی، بهسازی و تثبیت حریم مجموعه تئاتر شهر به عنوان پناهگاهی امن و فاخر برای اهالی فرهنگ و هنر.

اصغر خلیلی نویسنده، طراح، کارگردان، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و مدیر فرهنگی است. وی بیش از سه دهه در حوزه هنرهای نمایشی، مدیریت هنری و رسانه فعالیت داشته و سابقه مدیریت و کارگردانی پروژه مشترک تئاتر ایران و آلمان، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در فستیوال‌های معتبر برون‌مرزی، ارائه مقالات علمی در مجامع آکادمیک بین‌المللی، حضور مستمر در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از دوره نوزدهم و عضویت در شوراهای تخصصی انتخاب، ارزیابی و نظارت بر ثبت گروه‌های تئاتر کشور و آثار نمایشی را در کارنامه خود دارد.

خلیلی همچنین برگزیده بخش‌های بین‌الملل، مسابقه ایران، تئاتر خیابانی و تلویزیونی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و جشنواره تولیدات سیما در حوزه‌های نمایشنامه‌نویسی و کارگردانی است. از دیگر سوابق اجرایی وی می‌توان به معاونت فرهنگی و معاونت مخاطب‌پژوهی مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

پیش از این، کوروش سلیمانی مدیریت مجموعه تئاتر شهر را بر عهده داشت.

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