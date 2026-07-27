حامد محضرنیا: «تنگه هرمز» را با حس یک سرباز ملی خواندم

به گزارش ایلنا، حامد محضرنیا در گفت‌وگو با برنامه «طنین سرزمین من» رادیو صبا، در پاسخ به این پرسش که اگر اختیار کنترل تردد در تنگه هرمز را در اختیار داشت، به چه کشورهایی اجازه عبور می‌داد، اظهار کرد: «قطعاً به کشورهایی که حامی مظلومان بودند و در این شرایط کنار ایران ایستادند، اجازه تردد می‌دادم. برخی کشورها از جمله اسپانیا مواضع حمایتی خود را به‌صورت مقتدرانه اعلام کردند و در این جنگ نابرابر در کنار حق ایستادند.»

وی با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیکی تنگه هرمز افزود: «این موقعیت جغرافیایی، نعمتی است که خداوند در اختیار ایران قرار داده است. بسیاری تصور می‌کنند تنها نفت از این مسیر عبور می‌کند، در حالی که بخش مهمی از کالاها و اقلام اساسی جهان نیز از این آبراه راهبردی منتقل می‌شود و به همین دلیل تنگه هرمز از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.»

این خواننده با بیان اینکه تحولات اخیر اهمیت این گذرگاه را بیش از گذشته آشکار کرد، گفت: «همه دیدند که با بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت و سوخت در بسیاری از کشورها افزایش یافت. این موضوع نشان داد که تنگه هرمز یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی ایران است و باید با تمام توان از آن محافظت شود.»

محضرنیا در ادامه درباره فعالیت‌های هنری خود در روزهای جنگ اظهار کرد: «در همان روزهای ابتدایی جنگ، قطعه‌ای با عنوان "تنگه هرمز" تولید کردیم. خوشبختانه این قطعه با استقبال مخاطبان روبه‌رو شد.»

وی همچنین از تماس دفتر رئیس‌جمهور پس از انتشار این اثر خبر داد و گفت: «پس از انتشار قطعه، از دفتر رئیس‌جمهور با من تماس گرفته شد. خانم مهاجرانی شخصاً پیام تشکر خود و رئیس‌جمهور را بابت تولید این اثر به من منتقل کردند. همین قدردانی برای من ارزش بسیار زیادی داشت و باعث دلگرمی‌ام شد.»

این خواننده درباره حس خود هنگام اجرای قطعه «تنگه هرمز» نیز بیان کرد: «در زمان اجرای این اثر، احساس یک سرباز ملی را داشتم. شاید عده‌ای در حوزه‌های نظامی، صنایع دفاعی یا دیگر بخش‌ها مشغول دفاع از کشور بودند و من هم وظیفه خود دانستم که در حوزه تخصصی خود یعنی موسیقی، سهمی در این مسیر داشته باشم. معتقدم گاهی سکوت، از هر چیز دیگری بدتر است و هنرمند باید در میدان حضور داشته باشد.»

در پایان این گفت‌وگو، محضرنیا بخشی از قطعه «تنگه هرمز» را به صورت زنده اجرا کرد و این اثر نیز برای شنوندگان رادیو صبا پخش شد.

انتهای پیام/