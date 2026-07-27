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انتشار فراخوان جشنواره آهنگسازی «روح الله خالقی»؛ داوران معرفی شدند

انتشار فراخوان جشنواره آهنگسازی «روح الله خالقی»؛ داوران معرفی شدند
کد خبر : 1819000
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دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی آهنگسازی روح‌الله خالقی با انتشار فراخوان این دوره، از آغاز فرآیند ثبت‌نام و دریافت آثار آهنگسازان و پژوهشگران خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فراخوان چهارمین جشنواره ملی آهنگسازی روح‌الله خالقی در حالی منتشر شد که این رویداد فرهنگی و هنری در ۲ بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار می‌شود و در کنار بخش آهنگسازی، بخش پژوهشی نیز با محوریت اندیشه‌ها، آثار و میراث علمی و هنری روح‌الله خالقی برگزار خواهد شد.

چهارمین دوره این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای آهنگسازی، تشویق به خلق آثار اصیل و نوآورانه، توسعه پژوهش‌های تخصصی و ایجاد تعامل میان آهنگسازان، پژوهشگران و فعالان موسیقی ایران برنامه‌ریزی شده است و تلاش دارد زمینه معرفی آثار برگزیده و حمایت از اجرای آنها را فراهم کند.

بر اساس فراخوان، آثار ارسالی در بخش آهنگسازی در چهار حوزه شامل آثار مجلسی، آثار ارکسترال، آثار باکلام و آثار ملهم از اساطیر و ادبیات ایران مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. همچنین بخش پژوهشی جشنواره به مقالات و پژوهش‌های مرتبط با زندگی، آثار، اندیشه‌ها و شیوه آهنگسازی روح‌الله خالقی اختصاص دارد.

هیئت داوران بخش آهنگسازی این دوره را شهرام توکلی، پویا سرایی، سعید فرج‌پوری، علی‌اکبر قربانی، کیوان ساکت و آرش گوران تشکیل می‌دهند. همچنین بابک خضرایی، سیدحسین میثمی و پویا سرایی داوری آثار بخش پژوهشی را بر عهده خواهند داشت.

مهلت ارسال آثار در بخش آهنگسازی تا پایان روز یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵ و در بخش پژوهشی تا دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

متن فراخوان چهارمین جشنواره آهنگسازی روح الله خالقی را اینجا ببینید.

 

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