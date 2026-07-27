انتشار فراخوان جشنواره آهنگسازی «روح الله خالقی»؛ داوران معرفی شدند

چهارمین دوره این جشنواره با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای آهنگسازی، تشویق به خلق آثار اصیل و نوآورانه، توسعه پژوهش‌های تخصصی و ایجاد تعامل میان آهنگسازان، پژوهشگران و فعالان موسیقی ایران برنامه‌ریزی شده است و تلاش دارد زمینه معرفی آثار برگزیده و حمایت از اجرای آنها را فراهم کند.

بر اساس فراخوان، آثار ارسالی در بخش آهنگسازی در چهار حوزه شامل آثار مجلسی، آثار ارکسترال، آثار باکلام و آثار ملهم از اساطیر و ادبیات ایران مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. همچنین بخش پژوهشی جشنواره به مقالات و پژوهش‌های مرتبط با زندگی، آثار، اندیشه‌ها و شیوه آهنگسازی روح‌الله خالقی اختصاص دارد.

هیئت داوران بخش آهنگسازی این دوره را شهرام توکلی، پویا سرایی، سعید فرج‌پوری، علی‌اکبر قربانی، کیوان ساکت و آرش گوران تشکیل می‌دهند. همچنین بابک خضرایی، سیدحسین میثمی و پویا سرایی داوری آثار بخش پژوهشی را بر عهده خواهند داشت.

مهلت ارسال آثار در بخش آهنگسازی تا پایان روز یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵ و در بخش پژوهشی تا دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

متن فراخوان چهارمین جشنواره آهنگسازی روح الله خالقی را اینجا ببینید.