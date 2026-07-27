مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برای معرفی شایسته این منطقه و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های آن، لازم است با برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، اقدامات مهمی در راستای حفاظت، سامان‌دهی و توسعه این مجموعه انجام شود.

او با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه این مجموعه عنوان کرد: در صورت واگذاری مدیریت باباگرگر به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، به عنوان متولی تخصصی، امکان ایجاد یک سایت گردشگری مذهبی کم‌نظیر با حفظ ارزش‌های تاریخی و مذهبی منطقه فراهم می‌شود.

طالب‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این منطقه نمونه گردشگری یادآور شد: باباگرگر از قابلیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی برخوردار است و با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ریزی منسجم و تامین اعتبارات لازم می‌توان زمینه رونق و توسعه پایدار آن را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: این اداره‌کل مطالعات تعیین عرصه و حریم این اثر تاریخی را به پایان رسانده و همزمان بررسی‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در این منطقه نیز آغاز کرده است.

او واگذاری مالکیت یا صدور مجوز بهره‌برداری بلندمدت از این مجموعه را مقدمه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: در صورت واگذاری مالکیت یا اعطای مجوز بهره‌برداری بلندمدت به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، امکان تخصیص اعتبارات، آغاز مطالعات تکمیلی باستان‌شناسی، مرمت بنای تاریخی امامزاده و ساماندهی مجموعه فراهم می‌شود و در ادامه نیز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی باباگرگر، زمینه رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری را فراهم کرد.

طالب‌نیا اظهار کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و تامین اعتبارات لازم، عملیات مرمت بنای امامزاده، ساماندهی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی این منطقه ارزشمند برای بهره‌برداری گردشگری در آینده نزدیک اجرایی شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان هم در این نشست با قدردانی از ارائه گزارش‌ها و اطلاعات کارشناسی، بر ضرورت تدوین یک طرح جامع برای ساماندهی منطقه باباگرگر تاکید کرد و گفت: لازم است تمامی اقدامات پیش‌بینی‌شده در قالب یک طرح جامع تدوین و پس از تتیید هر دو دستگاه اجرایی، مبنای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های حفاظتی، مرمتی و توسعه‌ای این مجموعه قرار گیرد تا با هم‌افزایی و هماهنگی، زمینه بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های ارزشمند باباگرگر فراهم شود.