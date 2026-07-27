استاندار ایلام:
بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای خروج انتخاب کردهاند
استاندار ایلام با اشاره به آمادگی کامل زیرساختها و خدمات اربعین در مرز مهران گفت: بیش از ۶۰ درصد زائرانی که تاکنون در سامانه سماح ثبتنام کردهاند، مرز مهران را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کردهاند و تمامی امکانات لازم برای تردد روان، ایمن و ارائه خدمات به زائران فراهم شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، احمد کرمی استاندار ایلام شامگاه یکشنبه ۴ مردادماه در گفتوگوی زنده با خبر شبانگاهی شبکه یک سیما، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مرز مهران به عنوان اصلیترین گذرگاه تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شناخته میشود و به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات و خدمات گسترده ارائهشده، همچنان نخستین انتخاب زائران است.
استاندار ایلام با اشاره به آمار ثبتنام زائران، افزود: تاکنون بیش از ۲میلیون نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند که حدود ۶۰ درصد آنان مرز مهران را برای خروج از کشور برگزیدهاند.
کرمی تأکید کرد: تمامی زیرساختهای لازم برای تردد آسان و ارائه خدمات مطلوب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاههای اجرایی به صورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند.
او با بیان اینکه مردم استان ایلام و شهرستان مهران همچون سالهای گذشته با تمام توان در میدان خدمت حضور دارند، گفت: بیش از ۴۵۰ آشپزخانه خانگی برای پذیرایی از زائران برپا شده و قرارگاههای آبرسانی نیز تأمین آب خنک مورد نیاز زائران را بر عهده دارند.
استاندار ایلام ادامه داد: ۱۲۴ پارکینگ در شهر مهران آماده پذیرش خودروهای زائران است و بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نیز عملیات جابهجایی زائران از محل پارکینگها تا پایانه مرزی را انجام میدهند.
کرمی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای ایجاد سفری آسان، ایمن و روان انجام شده و همه امکانات مورد نیاز زائران در بخشهای مختلف پیشبینی شده است.
او با اشاره به جایگاه ویژه مرز مهران افزود: مهران نزدیکترین مرز به عتبات عالیات است و از زمان آزادسازی این شهر در عملیات کربلای یک، نام مهران با کربلا گره خورده و امروز به عنوان دروازه عتبات عالیات شناخته میشود.
استاندار ایلام در پایان با قدردانی از مهماننوازی مردم استان ایلام و تلاش دستگاههای اجرایی گفت: زائران با آرامش، امنیت و نظم از مرز مهران تردد میکنند و امیدواریم زیارت همه عاشقان سیدالشهدا(ع) مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.