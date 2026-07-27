به گزارش ایلنا، نمایش «دنیای درون» به نویسندگی سارا عابدی، کارگردانی رامین یحیی‌زاده و تهیه‌کنندگی آرزو لطفی، از ۹ مردادماه در تماشاخانه طهران روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش داستان چند نوجوان را روایت می‌کند که در شبی عجیب وارد کتابخانه‌ای رازآلود می‌شوند؛ جایی که کتاب‌ها تنها برای خوانده شدن نیستند و هر قفسه، رازی قدیمی را در دل خود پنهان کرده است. «دنیای درون» با نگاهی فانتزی و ماجراجویانه، مخاطب را به سفری میان رازها، خیال و کشف حقیقت دعوت می‌کند.

در این نمایش ستایش افشارنادری، ستایش منتهایی، بهراد احمدی‌فرد، شمیم نوری، نیکان مولاپور، سامیار سجادی، نیکان ایمانی، آراد فتوحی، آراد مختاری و آیسا نوری به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به مجری طرح: آموزشگاه بازیگری سینمایی کودک و نوجوان بارانا، مدیر تولید: بشیر الله‌وردی، مدیر اجرایی: آرمین اقراری، برنامه‌ریز: سارا عابدی، طراح صحنه: شایان الله‌وردی، طراح لباس: رامین یحیی‌زاده، طراح گریم: ملیکا رمضان، ساخت تیزر: امیرحسین قلی‌پور، طراح پوستر: ستایش افشارنادری، عکاس: پریسا لطفی و مشاور رسانه‌ای: سید محمدصادق سیادت اشاره کرد.

علاقمندان به تماشای این نمایش می‌توانند جهت خرید بلیط به سایت تیوال و گیشه تماشاخانه طهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق)، پلاک ۳ مراجعه نمایند.

انتهای پیام/