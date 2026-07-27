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پخش یک فیلم از سینمای ژاپن در تلویزیون

پخش یک فیلم از سینمای ژاپن در تلویزیون
کد خبر : 1818954
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فیلم سینمایی «ژاپلو» به کارگردانی کریستین دوگوای یکشنبه ۴ مرداد ماه ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.

 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این فیلم به داستان واقعی اسبی به نام ژاپلو می‌پردازد که در دهه ۱۹۸۰ میلادی در مسابقات پرش نمایشی به شهرت رسید. «ژاپلو» با دریافت چهار نامزدی جایزه، از جمله در جشنواره سزار، مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.

فیلم سینمایی «ژاپلو» داستان واقعی پیر دوران، وکیل جوانی را روایت می‌کند که با وجود موفقیت در حرفه حقوق، به علاقه دوران کودکی‌اش، یعنی سوارکاری، بازمی‌گردد. او با اسبی کوچک و غیرقابل‌پیش‌بینی به نام ژاپلو آشنا می‌شود که در نگاه اول، شانس چندانی برای موفقیت در مسابقات ندارد. با این حال، پیر به استعداد پنهان ژاپلو پی می‌برد و تصمیم می‌گیرد تمام تلاش خود را برای تربیت و آماده‌سازی او به کار گیرد.در مسیر آماده‌سازی، پیر با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود...

گیوم کانته، مارینا هندز، دانیل اوتیل، لو د لاگه، چکی کاریو، ژاک هیگلین، ماری بونل، جوئل دوپوچ، فرد اپو و آرنو هنریت در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

 

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