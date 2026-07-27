آغاز پخش سریال «ارتباط» از شبکه تماشا
سریال «ارتباط» با گویندگی ۲۹ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
مدیر دوبله این سریال کریم بیانی و صدابردار آن سعید عابدی است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، سیما رستگاران، آرزو روشناس، نفیسه زاجکانیها، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، ابراهیم شفیعی، پریا شفیعیان، خشایار شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، بهروز علیمحمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، شروین قطعه ای، امیربهرام کاویانپور، نسرین کوچک خانی، علی منانی، اردشیر منظم، علیرضا ناصحی، حسین نورعلی و کریم بیانی صداپیشه های این اثر بوده اند.
در خلاصه روایت این سریال آمده است: جانگجهکیونگ یک کارآگاه در بخش مواد مخدر هست. او اعتقاد دارد، ضعف در موفقیت زمانی اتفاق میافتد که پای ارتباطات شخصی وسط باشد. به همین دلیل وقتی احساس خطر میکند از دوستان، افسران پلیس و حتی خانوادهاش فاصله میگیرد. او مدت ها است که دنبال رد پای قاچاقچی خشن و آدم کش چونگ ایل است و موفق میشود رد او را در یک رستوران کوچک بگیرد. او چونگ ایل را به شدت مضروب و زخمی میکند و به همین دلیل ترفیع میگیرد. اما مدتی است در شهر نوعی ماده مخدر رایج شده است که باعث توهم و سپس مرگ مصرف کنندگان میشود. حالا یک فرد ناشناش جانگ را آلوده به مواد مخدر کرده و او را در مترو رها میکند.
این سریال بر اهمیت مبارزه با جرائم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و تلاش برای حفظ امنیت جامعه تأکید دارد و نقش تعهد، شجاعت و مسئولیتپذیری نیروهای پلیس در مقابله با بزهکاران را به تصویر میکشد. سریال، پیامدهای مخرب مصرف و گسترش مواد مخدر را نشان میدهد و بر ضرورت هوشیاری در برابر این آسیب اجتماعی تأکید میکند. شخصیت اصلی با وجود گرفتار شدن در شرایطی دشوار، برای کشف حقیقت و مقابله با عاملان جنایت از تلاش دست نمیکشد و روحیه استقامت، پشتکار و عدالتخواهی را به نمایش میگذارد. همچنین روند پیرنگ داستانی سریال، اهمیت تحقیق دقیق، تفکر منطقی و پیگیری مستمر در حل پروندههای پیچیده را برجسته میکند. در مجموع، این سریال ارزشهایی مانند مسئولیتپذیری، شجاعت، پایبندی به قانون، مبارزه با آسیبهای اجتماعی، پشتکار و تلاش برای برقراری عدالت را به تصویر میکشد.
شبکهی تماشا، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.