پخش ابعادی تازه از استعمار غرب در شبکه مستند
مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، با بهرهگیری از اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایتهای مستند، به واکاوی ابعاد پنهان سیاستهای استعماری انگلیس، آمریکا و فرانسه و تأثیر آن بر تحولات جهان معاصر میپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، مجموعه مستند چندقسمتی «تاج و خون» از روز دوشنبه ۴ مردادماه، ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما روی آنتن میرود.
این مجموعه مستند با تکیه بر اسناد تاریخی طبقهبندیزداییشده، تصاویر آرشیوی کمتر دیدهشده و روایتهای عینی از قربانیان و شاهدان، به بررسی عملکرد استعماری سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه در نقاط مختلف جهان میپردازد و تلاش میکند ابعاد کمتر روایتشده این سیاستها را برای مخاطبان بازخوانی کند.
«تاج و خون» با نگاهی تاریخی، ریشههای بسیاری از بحرانهای معاصر در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین را واکاوی کرده و نقش سیاستهای استعماری قدرتهای غربی در شکلگیری این تحولات را مورد بررسی قرار میدهد.
در بخشهای مختلف این مجموعه، موضوعاتی همچون وقایع تاریخی در کنیا، هند، مصر و الجزایر، بردهداری و تبعیض نژادی در آمریکا، استعمار شمال آفریقا توسط فرانسه، نفوذ قدرتهای غربی در ایران عصر پهلوی و نقش انگلیس در شکلگیری رژیم صهیونیستی، بر پایه اسناد و روایتهای تاریخی به تصویر کشیده میشود.
این مستند با هدف بازخوانی حافظه تاریخی ملتها و ارائه روایتی مستند از سیاستهای استعماری، میکوشد زمینهای برای شناخت عمیقتر مخاطبان از تحولات تاریخی و پیامدهای آن در جهان امروز فراهم کند.
مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، از دوشنبه ۴ مردادماه، ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.