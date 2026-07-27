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پخش ابعادی تازه از استعمار غرب در شبکه مستند

پخش ابعادی تازه از استعمار غرب در شبکه مستند
کد خبر : 1818950
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مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایت‌های مستند، به واکاوی ابعاد پنهان سیاست‌های استعماری انگلیس، آمریکا و فرانسه و تأثیر آن بر تحولات جهان معاصر می‌پردازد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجموعه مستند چندقسمتی «تاج و خون» از روز دوشنبه ۴ مردادماه، ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

پخش ابعادی تازه از استعمار غرب در شبکه مستند
 

این مجموعه مستند با تکیه بر اسناد تاریخی طبقه‌بندی‌زدایی‌شده، تصاویر آرشیوی کمتر دیده‌شده و روایت‌های عینی از قربانیان و شاهدان، به بررسی عملکرد استعماری سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه در نقاط مختلف جهان می‌پردازد و تلاش می‌کند ابعاد کمتر روایت‌شده این سیاست‌ها را برای مخاطبان بازخوانی کند.

«تاج و خون» با نگاهی تاریخی، ریشه‌های بسیاری از بحران‌های معاصر در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین را واکاوی کرده و نقش سیاست‌های استعماری قدرت‌های غربی در شکل‌گیری این تحولات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش‌های مختلف این مجموعه، موضوعاتی همچون وقایع تاریخی در کنیا، هند، مصر و الجزایر، برده‌داری و تبعیض نژادی در آمریکا، استعمار شمال آفریقا توسط فرانسه، نفوذ قدرت‌های غربی در ایران عصر پهلوی و نقش انگلیس در شکل‌گیری رژیم صهیونیستی، بر پایه اسناد و روایت‌های تاریخی به تصویر کشیده می‌شود.

این مستند با هدف بازخوانی حافظه تاریخی ملت‌ها و ارائه روایتی مستند از سیاست‌های استعماری، می‌کوشد زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر مخاطبان از تحولات تاریخی و پیامدهای آن در جهان امروز فراهم کند.

مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، از دوشنبه ۴ مردادماه، ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

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