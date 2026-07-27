پخش ابعادی تازه از استعمار غرب در شبکه مستند

این مجموعه مستند با تکیه بر اسناد تاریخی طبقه‌بندی‌زدایی‌شده، تصاویر آرشیوی کمتر دیده‌شده و روایت‌های عینی از قربانیان و شاهدان، به بررسی عملکرد استعماری سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه در نقاط مختلف جهان می‌پردازد و تلاش می‌کند ابعاد کمتر روایت‌شده این سیاست‌ها را برای مخاطبان بازخوانی کند.

«تاج و خون» با نگاهی تاریخی، ریشه‌های بسیاری از بحران‌های معاصر در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین را واکاوی کرده و نقش سیاست‌های استعماری قدرت‌های غربی در شکل‌گیری این تحولات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش‌های مختلف این مجموعه، موضوعاتی همچون وقایع تاریخی در کنیا، هند، مصر و الجزایر، برده‌داری و تبعیض نژادی در آمریکا، استعمار شمال آفریقا توسط فرانسه، نفوذ قدرت‌های غربی در ایران عصر پهلوی و نقش انگلیس در شکل‌گیری رژیم صهیونیستی، بر پایه اسناد و روایت‌های تاریخی به تصویر کشیده می‌شود.

این مستند با هدف بازخوانی حافظه تاریخی ملت‌ها و ارائه روایتی مستند از سیاست‌های استعماری، می‌کوشد زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر مخاطبان از تحولات تاریخی و پیامدهای آن در جهان امروز فراهم کند.

مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، از دوشنبه ۴ مردادماه، ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.