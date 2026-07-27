فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به روند پیگیری این پرونده افزود: پیش از ورود مرجع قضایی، اخطارها، تذکرات و مکاتبات متعددی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی برای توقف عملیات ساختمانی به دلیل مغایرت با ضوابط حریم آثار تاریخی به مالک ابلاغ شده بود، اما استمرار عملیات اجرایی، زمینه مداخله قضایی و اعمال ضمانت‌های قانونی را فراهم کرد.

او تصریح کرد: عوامل یگان حفاظت با همکاری عوامل کلانتری ۲۲ تبریز، در اجرای دستور مقام قضایی در محل حاضر شده و ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی، نسبت به پلمپ کارگاه اقدام کردند. همچنین به مالک و عوامل حاضر ابلاغ شد که تا صدور دستور بعدی مقام قضایی، هرگونه عملیات اجرایی، ورود مصالح، ماشین‌آلات، تجهیزات و هرگونه دخل و تصرف در محدوده ممنوع است.

سرهنگ زینالی با تأکید بر اینکه مفاد دستور قضایی برای تمامی اشخاص لازم‌الاجراست، تصریح کرد: هرگونه فک پلمپ، ازسرگیری عملیات ساختمانی یا اقدام برخلاف دستور صادره، تخلف از اوامر قضایی محسوب شده و مطابق مقررات، تعقیب کیفری را در پی خواهد داشت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی حفاظت از حریم آثار تاریخی را بخشی از مسئولیت حاکمیتی در پاسداری از هویت تاریخی شهرها دانست و خاطرنشان کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، نظارت مستمر بر عرصه‌ها و حریم آثار تاریخی را با جدیت دنبال می‌کند و در برابر هرگونه ساخت‌وساز مغایر ضوابط حفاظتی، بدون اغماض و با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.