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جدول دهمین همایش روایت راهیان منتشر شد

جدول دهمین همایش روایت راهیان منتشر شد
کد خبر : 1818941
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جدول دهمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین (روایت راهیان) منتشر شد.

به گزارش ایلنا، دهمین همایش بین المللی تئاتر پیاده روی اربعین (روایت راهیان) به همت مرکز هنرهای نمایشی سوره با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۵ تا ۱۲ مردادماه در مسیر پیاده روی اربعین و کربلای معلا برگزار می‌شود. 

این همایش با حضور ۱۳ اثر نمایشی و اجرا در ۱۰ نقطه از مسیر پیاده‌روی اربعین از ۵ مردادماه آغاز خواهد شد که از سوی دبیرخانه همایش، جدول این دوره منتشر شد.

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