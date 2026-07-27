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ثبت جشنواره آیینی «مغ و مشتا» در فهرست رویدادهای گردشگری

ثبت جشنواره آیینی «مغ و مشتا» در فهرست رویدادهای گردشگری
کد خبر : 1818938
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معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، از ثبت جشنواره آیینی «مغ و مشتا» در فهرست رویدادهای گردشگری کشور خبر داد و این رویداد را گامی مؤثر در مسیر صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و تقویت گردشگری بومی استان دانست.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سلیم محمدی روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: جشنواره آیینی مغ و مشتا هر ساله در بازه زمانی یکم مرداد تا ۳۱ شهریور برگزار می‌شود و با توجه به پیوند عمیق آن با سنت‌ها، آیین‌ها و هویت فرهنگی منطقه، به عنوان یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری هرمزگان شناخته می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: این جشنواره در ۴ مردادماه با شماره ۱۰۵۲۸۱۳۵۶ در فهرست رویدادهای گردشگری به ثبت رسیده است.

او با اشاره به اهمیت این ثبت جشنواره مغ و مشتا در رویدادهای گردشگری اظهار کرد: ثبت رویدادهای آیینی و بومی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مناطق مختلف، زمینه را برای توسعه گردشگری رویدادمحور، افزایش ماندگاری مسافران و رونق اقتصادی جوامع محلی فراهم می‌کند. جشنواره «مغ و مشتا» نیز از این منظر، واجد ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری قابل توجهی است.

محمدی افزود: این جشنواره جلوه‌ای از باورها، آداب، رسوم و میراث معنوی مردم منطقه است که طی سالیان طولانی حفظ شده و نسل به نسل انتقال یافته است. ثبت آن در فهرست رویدادهای گردشگری کشور، فرصتی تازه برای معرفی هرچه بیشتر این آیین به گردشگران داخلی و خارجی و نیز بستری مناسب برای توجه بیشتر به داشته‌های فرهنگی هرمزگان فراهم می‌سازد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: رویدادهای بومی و سنتی، از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی استان هرمزگان در حوزه گردشگری فرهنگی به شمار می‌روند و حمایت از آن‌ها می‌تواند در کنار معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی استان، به تنوع‌بخشی به سبد گردشگری هرمزگان کمک کند.

محمدی تاکید کرد: بر همین اساس، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با رویکردی توسعه‌محور، ثبت، معرفی و تقویت رویدادهای اصیل محلی را با جدیت دنبال می‌کند.

جشنواره «مُغ و مُشتا»، رویدادی فرهنگی-گردشگری است که با هدف پاسداشت و بازنمایی میراث ناملموس و هویت تاریخی مردمان شرق هرمزگان، در شهرستان میناب برگزار می‌شود. واژه مُغ در گویش اصیل محلی به معنای نخل و مُشتا به معنای محل تجمع و فرآوری محصول نخل است؛ مفاهیمی که ریشه در تار و پود زندگی، معیشت و آیین‌های این مرز و بوم دارند. مُشتاداری، مُغ‌بُری، کُنگ‌جوشی، شیره‌گیری، سِوِندبافی، معرفی و عرضه صنایع‌دستی و همچنین اجرای بازی‌های بومی و محلی از مهم‌ترین برنامه‌های این رویداد به شمار می‌روند.

 

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